СМИ выяснили стоимость билетов на первый украинский лоукостер

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры анонсировало запуск работы первого украинского лоукостера, а полеты начнутся, вероятнее всего, уже в следующем году, пишет издание "Сегодня", отмечая, что перелеты по Украине будут стоить около 1000 гривен.

По данным СМИ, каждые 100 км перелета в Украине стоит 12,36 евро. Это дороже, чем в Румынии, Молдове и России. "На длинных маршрутах каждые 100 км в Украине стоят 3,24 евро по лоукост-тарифу, и 6,24 евро – в билете с полным обслуживанием", — пишет издание, отмечая, что такая стоимость выше, чем в Литве, Польше и Румынии.

По мнению профильного министра Владимира Омеляна, перелет лоукостом по Украине должен стоить 500-1000 гривен в одну сторону.

В свою очередь эксперт по транспорту Сергей Хижняк отметил, что авиабилет по Украине не может стоить меньше, чем 1000 гривен, поскольку украинский лоукостер будет в большей части государственным, и правительству будет проще его дотировать.

Вместе с тем, директор программы Инфраструктура украинского института будущего Владимир Шульмейстер считает, что "новая авиакомпания должна ориентироваться на билеты в среднем по 500 гривен". Начальник отдела авиатранспорта Мининфраструктуры Галина Дурмуш подчеркнула, что авиабилеты по Украине будут стоить "чуть дороже стоимости билета в купе поезда".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предлагает превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом в базу для лоукостеров, в том числе Ryanair.