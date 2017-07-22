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    СМИ выяснили стоимость билетов на первый украинский лоукостер

    (обновлено: )31302
    На сегодняшний день украинские авиакомпании используют широкую дисперсию тарифов. Они выбрасывают в продажу небольшое количество имеющихся дешевых билетов, чтобы привлечь пассажиров.
    Самолет
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры анонсировало запуск работы первого украинского лоукостера, а полеты начнутся, вероятнее всего, уже в следующем году, пишет издание "Сегодня", отмечая, что перелеты по Украине будут стоить около 1000 гривен.

    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com
    Ирландский лоукостер отменил выход на рынок Украины

    По данным СМИ, каждые 100 км перелета в Украине стоит 12,36 евро. Это дороже, чем в Румынии, Молдове и России. "На длинных маршрутах каждые 100 км в Украине стоят 3,24 евро по лоукост-тарифу, и 6,24 евро – в билете с полным обслуживанием", — пишет издание, отмечая, что такая стоимость выше, чем в Литве, Польше и Румынии.

    По мнению профильного министра Владимира Омеляна, перелет лоукостом по Украине должен стоить 500-1000 гривен в одну сторону.

    В свою очередь эксперт по транспорту Сергей Хижняк отметил, что авиабилет по Украине не может стоить меньше, чем 1000 гривен, поскольку украинский лоукостер будет в большей части государственным, и правительству будет проще его дотировать. 

    Вместе с тем, директор программы Инфраструктура украинского института будущего Владимир Шульмейстер считает, что "новая авиакомпания должна ориентироваться на билеты в среднем по 500 гривен". Начальник отдела авиатранспорта Мининфраструктуры Галина Дурмуш подчеркнула, что авиабилеты по Украине будут стоить "чуть дороже стоимости билета в купе поезда".

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман предлагает превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом в базу для лоукостеров, в том числе Ryanair.

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