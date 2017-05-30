Министр инфраструктуры раскрыл детали работы украинского лоукоста

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Украине в 2017 году будет зарегистрирован лоукост, который будет выполнять внутренние рейсы, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Переговоры идут успешно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы для того, чтобы юридически компания была зарегистрирована уже в этом году, возможно, начались перелеты по Украине и за пределы", — сказал Омелян в эфире одного из телеканалов.

По его словам, 51% акций будет принадлежать украинцам, так как "это является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять внутренние рейсы внутри Украины".

Вместе с тем министр подчеркнул, что скоростные железнодорожные пути являются "дорогим удовольствием", и могут появиться через пять-десять лет.

Ранее глава государства Петр Порошенко заявил о разработке программы по привлечению лоукостов в Украину.

Отметим, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что уже осенью в Украину зайдут лоукостеры, и цена за авиабилет будет составлять от 30-40 евро.