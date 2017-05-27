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    Два китайских истребителя опасно сблизились с самолетом ВМС США

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    Один из истребителей Chengdu J-10 китайских ВВС летел в 200 ярдов впереди американского самолета и в 100 метрах над ним, делая медленные повороты.
    Истребители ВВС США. Архивное фото
    RIA News Владислав Ушаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Официальный представитель Пентагона капитан второго ранга Гэри Росс сообщил, что два самолета ВВС Китая опасно сблизились с берегово-патрульным самолетом ВМС США P-3 Orion в небе на Юго-Китайским морем, пишет CBS News.

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    По его словам, американский самолет находился в международном воздушном пространстве и мог беспрепятственно проводить операции.

    Также он подчеркнул, что США рассмотрят данный инцидент и выскажут обеспокоенность Китая.

    Между тем, Associated Press со ссылкой на источник в Министерстве обороны США сообщает, что один из истребителей Chengdu J-10 китайских ВВС летел в 200 ярдов (182,88 м.) впереди американского самолета и в 100 метрах (30,48 м) над ним, делая медленные повороты. Второй военный самолет КНР находился над правым крылом P-3 Orion около 750 ярдах (685,8 м.).

    Напомним, в апреле самолет американских ВВС подлетел слишком близко к лайнеру президента США Дональда Трампа, на котором тот возвращался из Флориды в Вашингтон.

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