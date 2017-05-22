В США продадут личный самолет Элвиса Пресли

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. На аукционе в США в субботу, 27 мая, будет продан личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает аукционный дом GWS Auctions.

Как стало известно, речь идет о выпущенной в 1962 году модели Lockheed Jetstar. Самолет сохранил внутреннюю отделку, созданную по заказу самого музыканта: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

Организаторы торгов заявляют о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

Его предварительная оценка составляет от двух до 3,5 миллиона долларов. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

"Потенциально этот самолет может принести своему новому владельцу миллионы — в качестве выставочного экспоната или платного аттракциона", — говорится в заявлении.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных исполнителей в мире.