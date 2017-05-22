наверх
22.05.201721:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В США продадут личный самолет Элвиса Пресли

    (обновлено: )71
    Самолет сохранил внутреннюю отделку, созданную по заказу самого музыканта: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.
    Личный самолет Элвиса Пресли
    invaluable.com

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. На аукционе в США в субботу, 27 мая, будет продан личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли, сообщает аукционный дом GWS Auctions.

    Как стало известно, речь идет о выпущенной в 1962 году модели Lockheed Jetstar. Самолет сохранил внутреннюю отделку, созданную по заказу самого музыканта: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.

    invaluable.com
    Личный самолет Элвиса Пресли

    Организаторы торгов заявляют о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей.

    invaluable.com
    Личный самолет Элвиса Пресли

    Его предварительная оценка составляет от двух до 3,5 миллиона долларов. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

    invaluable.com
    Личный самолет Элвиса Пресли

    "Потенциально этот самолет может принести своему новому владельцу миллионы — в качестве выставочного экспоната или платного аттракциона", — говорится в заявлении.

    invaluable.com
    Личный самолет Элвиса Пресли

    Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных исполнителей в мире.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Министерство иностранных дел Украины
    Евросоюз отменил визы для украинцев