Личный самолет Элвиса Пресли продан в США

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Личный самолет, который принадлежал "королю рок-н-ролла" Элвису Пресли, ушел с молотка в Калифорнии за 430 тысяч долларов, при этом предварительная его оценка составляла от 2 до 3,5 миллиона долларов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Речь идет о самолете Lockheed Jetstar 1962 года выпуска, которым владел еще отец Элвиса Вернон Пресли. Как сообщается, внутренний интерьер самолета был придуман самим Элвисом. Салон воздушного судна отделан деревом золотистого оттенка, кресла обиты красным бархатом, на полу лежит красное ковровое покрытие.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

Организаторы торгов ранее заявляли о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

invaluable.com Личный самолет Элвиса Пресли

Имя покупателя аукционным домом GWS Auctions не разглашается.

Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных исполнителей в мире.