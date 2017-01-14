Фестиваль двойников Элвиса Пресли в Австралии

В австралийском городе Паркс, что в штате Новый Южный Уэльс, проходит фестиваль двойников Элвиса Пресли. Фестиваль проходит в первой половине января и приурочен ко дню рождения Элвиса. Гости погружаются в атмосферу 60-х.

Организаторы мероприятия – супружеская чета Боб и Энн Стил – давние фанаты Элвиса. Первый фестиваль в 1993 году прошёл в форме обеда в их семейном ресторане. С годами традиция не меняется: Энн накрывает стол уже на сотни гостей.

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