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В Австралии 60 человек пострадали в давке на музыкальном фестивале

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19 человек из 60 получили серьезные повреждения. Давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.
Скорая помощь в Австралии
Associated Press Rob Griffith

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. По меньшей мере 60 человек в возрасте около 20 лет получили ранения в результате давки на музыкальном фестивале Falls Festival в австралийском городе Лорне, сообщает газета Age.

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Как пишет издание, 19 человек из 60 получили серьезные повреждения, в частности травмы позвоночника, головы и лица.

По данным полиции, давка возникла, когда гости фестиваля пытались выйти из зоны, где выступала местная группа DMA, и перейти к сцене, на которой играл британский коллектив London Grammar.

По данным газеты, разъяренные родители пострадавших отправили сообщения организаторам фестиваля в социальной сети Facebook для получения подробной информации, так как не могли связаться с детьми, но пока не получили ответ.

Напомним, в октябре полиция Эфиопии разогнала протестующих против правительства, по меньшей мере 50 человек погибли в давке.

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