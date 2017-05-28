В России в самолете произошла драка, лайнер вынужденно сел

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Вылетевший из Москвы в турецкий курортный город Доломан лайнер был вынужден совершить посадку в Краснодаре из-за драки на борту.

Как сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по ЮФО, два жителя Московской области устроили дебош.

Сообщение о происшествии на борту воздушного судна "Домодедово-Доломан" поступило в дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодара в 5.30 утра воскресенья.

"Самолет совершил посадку в Краснодаре. Двух пассажиров — жителей Московской области — сняли с самолета. Затем борт вылетел в Доломан уже без них", — рассказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что, по словам пассажиров, жители Московской области устроили дебош на борту. Виновники вынужденной посадки направлены на медицинское освидетельствование, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 апреля в одном из аэропортов Флориды на юге США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с технической неисправностью левого шасси. То, что колесо отвалилось, пилот заметил еще в воздухе.