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    В России в самолете произошла драка, лайнер вынужденно сел

    (обновлено: )42012
    Самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Двух пассажиров - жителей Московской области - сняли с самолета. Затем борт вылетел в Доломан уже без них.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Вылетевший из Москвы в турецкий курортный город Доломан лайнер был вынужден совершить посадку в Краснодаре из-за драки на борту.

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    Как сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по ЮФО, два жителя Московской области устроили дебош.

    Сообщение о происшествии на борту воздушного судна "Домодедово-Доломан" поступило в дежурную часть ЛОП в аэропорту Краснодара в 5.30 утра воскресенья.

    "Самолет совершил посадку в Краснодаре. Двух пассажиров — жителей Московской области — сняли с самолета. Затем борт вылетел в Доломан уже без них", — рассказали в ведомстве.

    Собеседник агентства уточнил, что, по словам пассажиров, жители Московской области устроили дебош на борту. Виновники вынужденной посадки направлены на медицинское освидетельствование, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.

    Напомним, 29 апреля в одном из аэропортов Флориды на юге США пилот самолета сумел посадить воздушное судно с технической неисправностью левого шасси. То, что колесо отвалилось, пилот заметил еще в воздухе.

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