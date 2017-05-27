Британские истребители по тревоге подняли в небо из-за самолетов РФ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Из военно-воздушной базы в Шотландии по тревоге вылетели два британских истребителя, реагируя на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства. Об этом сообщают британские СМИ в субботу.

По данным источников телеканала Sky News, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.

По данным издания Daily Mail, истребители вылетели, реагируя на приближение к британскому побережью российских военных самолетов.

Ранее сообщалось, что в 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.