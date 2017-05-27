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    Британские истребители по тревоге подняли в небо из-за самолетов РФ

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    Согласно данным британских средств массовой информации, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.
    Истребитель. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Из военно-воздушной базы в Шотландии по тревоге вылетели два британских истребителя, реагируя на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства. Об этом сообщают британские СМИ в субботу.

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    REUTERS Greg Baker/Pool
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    По данным источников телеканала Sky News, самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена.

    По данным издания Daily Mail, истребители вылетели, реагируя на приближение к британскому побережью российских военных самолетов.

    Ранее сообщалось, что в 2016 году размещенные в Европе истребители НАТО поднимались по тревоге почти 780 раз для идентификации и наблюдения за самолетами РФ.

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