Под Москвой разбился самолет, есть погибшие

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области погибли три человека. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, погибли три человека – пилот и два пассажира", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в поле на западе Подмосковья в районе 108-го километра Можайского шоссе. Проверку по факту авиапроисшествия начали следователи.

Ранее сообщалось, что одноместный самолет "Cessna-172" разбился в Чернигове, погиб пилот. Инцидент произошел в районе аэродрома "Певцы". При падении повредил частный дом, расположенный неподалеку.