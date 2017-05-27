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    Россия

    Под Москвой разбился самолет, есть погибшие

    (обновлено: )4301
    Согласно информации, которую сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области погибли пилот и два пассажира.
    Под Москвой разбился самолет
    Апостроф

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области погибли три человека. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    В Чернигове разбился самолет
    facebook.com/MNSCHERNIGIV
    Самолет "Cessna-172" разбился в Чернигове, кадры с места катастрофы

    "По уточненным данным, погибли три человека – пилот и два пассажира", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в поле на западе Подмосковья в районе 108-го километра Можайского шоссе. Проверку по факту авиапроисшествия начали следователи.

    Ранее сообщалось, что одноместный самолет "Cessna-172" разбился в Чернигове, погиб пилот. Инцидент произошел в районе аэродрома "Певцы". При падении повредил частный дом, расположенный неподалеку.

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