Порошенко заявил о программе по привлечению в Украину лоукостов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину. заявил президент Петр Порошенко.

"Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером.

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По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.

Отметим, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что уже осенью в Украину зайдут лоукостеры, и цена за авиабилет будет составлять от 30-40 евро.