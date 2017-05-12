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    Порошенко заявил о программе по привлечению в Украину лоукостов

    (обновлено: )1701
    По словам главы государства, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину. заявил президент Петр Порошенко.

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    "Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1" в четверг вечером.

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    По его словам, многие бюджетные авиакомпании уже видят Украину как очень перспективный рынок с дешевыми билетами.

    Отметим, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что уже осенью в Украину зайдут лоукостеры, и цена за авиабилет будет составлять от 30-40 евро. 

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