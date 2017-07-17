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    Гройсман предложил сделать аэропорт под Киевом базой для лоукостеров

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    Глава правительства высказал идею развития аэропорта "Гостомель" и превращения его в базовый аэропорт для лоукостеров. Он предложил разработать проектную документацию с определением стоимости необходимых работ.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает превратить аэропорт "Гостомель" под Киевом в базу для лоукостеров, в том числе Ryanair, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

    По его мнению, привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостеров, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов, возможности которых используются нерационально.

    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com
    Прощай, Ryanair: "Борисполь" пошел на поводу у МАУ. Комментарий министра

    "Гройсман высказал идею развития аэропорта "Гостомель", который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", и превращения его в базовый аэропорт для лоукостеров, в том числе ирландского лоукост-перевозчика Ryanair. Премьер предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Гройсман подтвердил необходимость завершения переговоров с Ryanair и поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.

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    Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1,5 тысячи направлений, выполняет более 1,4 тысячи рейсов в сутки.

    Ранее Ryanair заявила, что отказывается от запланированного выхода на украинский рынок из-за разногласий с киевским аэропортом "Борисполь". Ryanair планировала запустить авиасообщение из Киева по четырем маршрутам. После срыва переговоров авиакомпания также заявила об отказе запуска 7 маршрутов из аэропорта Львова, договоренность о чем была достигнута ранее. Гройсман поручил Мининфраструктуры и аэропорту "Борисполь" возобновить переговоры о выходе Ryanair на украинский рынок.

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