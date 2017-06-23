Лоукостер Eurowings начнет летать из Киева

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Лоукостер Eurowings планирует начать полеты по маршруту Украина-Германия, сообщил директор киевского аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

"С разрешения наших партнеров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоукост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф", — написал Рябикин написал на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Государственную авиаслужбу Украины для регистрации.