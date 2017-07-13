Эксперт: после сигнала от Гройсмана Ryanair ужесточит свои требования

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

На украинский рынок заходят две авиакомпании. Авиакомпания Qatar Airways будет осуществлять ежедневные вылеты в аэропорт "Борисполь" из Дохи уже с конца августа. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Второй лоукостер – азербайджанская компания Buta Airways. Это новая авиакомпания, которая начнет выполнять рейсы с 1 сентября. С этого дня в расписании значатся рейсы из Киева в Баку. Также компания летает в Тбилиси, Москву, Анталию, Тегеран. Цена билета Киев-Баку начинается от 30 долларов.

Ранее лоукостер Ryanair и аэропорт "Борисполь" не смогли договориться об условиях работы, в результате чего авиакомпания официально отменила выход на рынок Украины.

Ситуацию с выходом на рынок иностранных лоукостеров в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал авиаэксперт Богдан Долинце.

Если говорить об авиалиниях, которые заходят на украинский авиарынок, это лоукост-перевозчики?

– Qatar Airways – это та компания, которая считается лучшей, компанией премиум-класса. Ее нельзя назвать лоукост-компанией. Это классическая компания.

Buta Airways, насколько мне известно, это компания, которая недавно начала развиваться именно по лоукост-модели. Скорее всего, она будет, как компания Wizz Air, похожа на лоукост-перевозчика.

А ценовая политика Buta Airways какая? Она сопоставима, например, с Ryanair?

– Надо понимать, что, если сравнивать с политикой Ryanair, то там более агрессивная ценовая политика, направленная именно на увеличение пассажиропотока часто за счет перебрасывания или забирания пассажиров других авиакомпаний.

С другой стороны, они всегда очень агрессивно выходят на переговоры и в основном работают все-таки с небольших аэропортов, получают огромнейшие скидки, за счет этого могут позволить себе продавать билеты по довольно-таки низким ценам за счет того, что с других источников доходов они эту разницу в сумме перекрывают.

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А какие это источники дохода?

– Другие источники дохода могут быть разные неавиационные доходы. Если брать опыт компании Ryanair в европейских аэропортах, то они могут привозить пассажиров, грубо говоря, в девять вечера, позже, аэропорт небольшой, он не работает круглосуточно, он закрывается. У аэропорта есть отель, связанный с авиакомпанией, где пассажиры могут поселиться. Потом автобус из этого небольшого аэропорта в столицу или в другой большой город выезжает уже утром. И, соответственно, тоже стоит дополнительных денег.

Владимир Гройсман поручил руководству "Борисполя" возобновить переговоры с Ryanair и подписать контракт. Что это означает?

– Сейчас трудно предположить, каким образом может развернуться второй, следующий этап переговоров, но, скорее всего, компания Ryanair, получив такой сигнал на политическом уровне, может еще увеличить список своих требований, еще более интересными и специфическими. Потому что она, заходя на переговоры, имеет уже хороший политический дивиденд в плане поддержки на национальном уровне, а теперь он еще только усилится.

Скорее всего, компания или выдвинет дополнительные условия, или вряд ли захочет идти на уступки. Они имеют большой опыт, более 10 лет уже работают в таком формате.

Министр Владимир Омелян заявлял в эфире "ГС", что список требований Ryanair – это стандартный список, по которому потом уже договариваться…

– Надо понимать, что сразу часть тех требований, которые не лежат в законодательном поле или не лежат в сфере принятия решений аэропорта, они, скорее всего, в любом случае не смогут их удовлетворить. А экономические требования, учитывая украинское законодательство, как минимум, на минимальную рентабельность могут сойтись.

Эксперты говорят о том, что Ryanair может начать полеты, и, наверное, было бы правильнее из, например, Гостомеля или Житомира. Как вы считаете?

– В целом это довольно распространенная практика, если посмотреть по сети разлета компании. Если брать Гостомель, то он находится 340 километрах от центра Киева. Если брать Житомир, то он как раз находится на расстоянии 115-120 километров. В целом в практике работы этой компании это вполне реалистично.

Другой вопрос – наличие инфраструктуры и желание компании пойти на такую уступку.

МАУ уже выпустили несколько пресс-релизов относительно того, что они не имеют никакого отношения к истории с Ryanair. Ваше мнение?

– Если посмотреть по сети разлета, то, что предлагала компания Ryanair, она практически не пересекалась с существующей сетью разлета авиакомпании МАУ, которая стала больше пытаться развиваться на Восток. Так как на Западе у них довольно развитая сеть.

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В то же время мы видим конкуренцию МАУ по некоторым направлениям с Wizz Air. Не получилось бы так, что Ryanair – это просто первые направления, а дальше – больше.

– В целом это вполне реальный вариант. Надо понимать, что тот пассажиропоток, который компания обещала, это было 150 тысяч пассажиров в первый год, и увеличение по 150 тысяч каждый следующий год до полумиллиона пассажиров.

Компании МАУ сейчас перевозит уже порядка до пяти миллионов, и в целом они только в этом году предложили полмиллиона лоукост-тарифов, правда, с большой глубиной продажи.

А каким лоукостерам было бы интересно зайти на украинский рынок? Помимо того, что Wizz Air добавил два направления. Например, EasyJet интересно зайти на рынок?

– В целом, если посмотреть по текущей ситуации, то эти две компании в своей работе не пересекаются. Они стараются всегда летать по разным маршрутам.

Уже была какая-то предварительная информация, что заинтересованы начать полеты в ближайшие год-два из Украины. Возможно, даже в следующем году мы их увидим. Учитывая, что мировой рынок растет, и европейский рынок для них стал уже довольно узким, они ищут другие варианты выхода на другие рынки.

Ранее в эфире "ГС" директор программы Инфраструктура Украинского института будущего Владимир Шульмейстер заявил, что ситуация с продажей Ryanair билетов на пока не существующие рейсы — поразительна.

Напомним, главный редактор "Авианьюз" Александр Мироненко заявил в эфире "ГС", что передача аэропортов "Борисполь" и "Львов" в концессию нецелесообразна. Этот вариант имел бы смысл, если бы аэропорты требовали ремонта за счет инвестора, а так концессионер будет просто собирать доход.