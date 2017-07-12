Авиакомпания Ryanair прокомментировала приглашение Украины вернуться назад

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair сообщила, что не собирается возвращаться к переговорам по работе в Украине. Так авиакомпания прокомментировала вопрос о том, получала ли она приглашение к возобновлению переговоров и планирует ли к ним возвращаться.

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"Спасибо за ваше сообщение, но нам больше нечего добавить к нашему пресс-релизу от 10 июля", — сказали в лоукостере, передает InfoResist.

Ранее премьер Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и международному аэропорту "Борисполь" возобновить переговоры о выходе на украинский рынок европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair.