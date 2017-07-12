Гройсман поручил возобновить выход Ryanair на украинский рынок

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Премьер Владимир Гройсман поручил Мининфраструктуры и международному аэропорту "Борисполь" возобновить переговоры о выходе на украинский рынок европейского бюджетного авиаперевозчика Ryanair.

"Мы договорились, что мининфраструктуры, аэропортом "Борисполь" совместно с правительственным инвестиционным офисом займутся возобновления переговоров и аудита переговорного процесса, который был проведен", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Он сообщил, что правительство направило обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины и в Антимонопольный комитет по этому вопросу, так как очень важно, чтобы "были обеспечены равные условия ведения хозяйственной деятельности для всех авиаперевозчиков". Также премьер поручил "выйти на предложения, чтобы Ryanair остался работать во Львове".

Ранее Ryanair заявила, что отказывается от запланированного выхода на украинский рынок из-за разногласий с киевским аэропортом "Борисполь". Ryanair планировал запустить авиасообщение из Киева по четырем маршрутам. После срыва переговоров авиакомпания также заявила об отказе запуска 7 маршрутов из аэропорта Львова, договоренность о чем была достигнута ранее.

Как сообщают украинские СМИ, гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что аэропорту, как государственному предприятию, контракт с Ryanair невыгоден.

По их данным, лоукостер требовал по договору бесплатные аэронавигацию, стойки регистрации, стоянки для такси, площади для рекламы, аренду площадей в терминале, систему приема багажа, офисы для продажи авиабилетов, землю для строительства гостиницы. Новые рейсы из аэропортов Киева и Львова компания планировала запустить уже осенью 2017 года.