Аэропорт "Киев": дешевые билеты Ryanair - миф

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Европейский лоукостер Ryanair не будет выходить на украинский рынок. В сообщении авиаперевозчика сказано, что киевский аэропорт "Борисполь" не выполнил условия соглашения. В Ryanair считают, что "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам. При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в случившемся обвинил директора аэропорта и пообещал внести кандидатуру Павла Рябикина на увольнение.

Отказ Ryanair работать в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Совета директоров Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский.

"Хочу развенчать тот миф, что у Ryanair билеты — по 50 или по 30 евро. На самом деле, средневзвешенная цена, как и у многих лоукостеров, от 270 до 300 долларов. Действительно, существуют и дешевые цены, это один-два билета на рейс, которые можно заказать заранее — за два-три месяца. А средневзвешенная цена — это 270 долларов. И на фоне этих цен Ryanair требовал от аэропортов значительных скидок — до 80% от действующих тарифов", — заявил Костржевский.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. В пресс-службе авиакомпании выразили сожаление, что киевский аэропорт занимает сторону "авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишает украинских потребителей доступа к самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов.