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    Сохранить Ryanair. Во Львове прошел масштабный автомобильный флешмоб

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    Масштабный автомобильный флешмоб "Сохранить Ryanair" состоялся вечером в четверг на паркинге стадиона "Арена Львов": более 300 автомобилей сформировали название ирландской авиакомпании, которая отказалась работать в Украине.
    lvivadm/Youtube

    Крупнейший европейский бюджетный авиаперевозчик Ryanair отказался от выхода на украинский рынок из-за разногласий с аэропортом Киева, говорится в сообщении компании.

    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com
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    Компания отмечает, что Киевский аэропорт лишает украинских потребителей доступа к "самым низким тарифам в Европе и самой широкой сети маршрутов". "В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 тысяч пассажиров и 400 рабочих мест", — cообщает пресс-служба. 

    Ранее гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявил, что аэропорту, как государственному предприятию, контракт с Ryanair невыгоден. По их данным, лоукостер требовал по договору бесплатные аэронавигацию, стойки регистрации, стоянки для такси, площади для рекламы, аренду площадей в терминале, систему приема багажа, офисы для продажи авиабилетов, землю для строительства гостиницы. Новые рейсы из аэропортов Киева и Львова компания должна выполнить уже осенью 2017 года.

    Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Обслуживает свыше 1,5 тысячи направлений, выполняет более 1,4 тысячи рейсов в сутки.

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