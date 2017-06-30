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    Аналитика и комментарии

    Украина один на один с проблемой радиоактивных отходов

    (обновлено: )7510
    В Украине ситуация с источниками средств на реализацию проектов, направленных на то, чтобы обезопасить население от радиоактивных отходов, выглядит весьма удручающе. Но большинство проблем уже требует безотлагательного решения и лишь усугубляется со временем.
    Цех по утилизации радиоактивных отходов. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

    За последние 10 лет доля АЭС в выработке электроэнергии в Украине увеличилась с 45% до 53%. Однако, усиленно эксплуатируя АЭС, мы постоянно откладываем на потом решение важнейших вопросов обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Сроки выполнения Госпрограммы по обращению с ОЯТ и РАО срываются из года в год. В результате у нас отсутствует необходимая инфраструктура: установки по переработке отходов, хранилища для отработавшего ядерного топлива, площадки для хранения высокоактивных отходов. Тем самым мы перекладываем решение проблем на будущие поколения.

    Элементы для атомных реакторов. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Атомный ренессанс. Украина пока на обочине

    Роль атомных электростанций в энергобалансе Украины резко возросла после событий в Донбассе, которые привели к утрате большинства угольных шахт, обеспечивающих работу тепловых электростанций. Прежде всего, речь идет о ТЭС, работающих на антрацитовой группе угля, который добывается на шахтах, оставшихся на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому перед началом минувшего отопительного сезона 2016-2017 премьер Владимир Гройсман заявил о намерении наращивать производство электроэнергии на АЭС.

    И действительно, в январе-феврале текущего года доля АЭС в общем объеме выработки достигала 53,2%, в апреле – 54,49%, а в мае — рекордных 68%. Для сравнения: в 2010 г. на АЭС пришлось только 43% выработки электроэнергии. Итак, акцент явно делается на использование атомной энергетики, позволяющей получать более дешевую и экологичную (с точки зрения отсутствия вредных выбросов в атмосферу) электроэнергию. Но при этом нерешенным остается важнейший вопрос — утилизация ОЯТ и РАО, возникающих в ходе эксплуатации АЭС. 

    Полна коробочка

    Фактически в Украине есть только отдельные элементы инфраструктуры, необходимой для полноценного и безопасного обращения с ОЯТ и РАО. Только одна из четырех действующих АЭС в нашей стране — Запорожская – имеет собственное пристанционное хранилище отработавшего ядерного топлива. ОЯТ трех других станций мы отправляем на длительное хранение и переработку в Россию. Оставшиеся после переработки высокоактивные отходы (ВАО) мы уже должны были начать принимать обратно и хранить их у себя, как того требует международное законодательство. Однако необходимое для этого хранилище до сих пор так и не построено. "Энергоатом" несколько раз договаривался с российской стороной о переносе сроков возврата ВАО. Последний раз удалось договориться об отсрочке до 2022 г.

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    Кроме того, сейчас не на всех наших АЭС есть необходимая инфраструктура для полноценной переработки и подготовки к хранению и транспортировке радиоактивных отходов. Например, на Запорожской АЭС освоено 5 технологических процессов по выпариванию жидких РАО и предварительной обработке низкоактивных твердых РАО. А вот на Южно-Украинской – только 2. К тому же глубина переработки РАО на существующем оборудовании довольно низкая, поэтому емкости с отработанным материалом уже занимают слишком много места на территории АЭС.

    Арка над объектом Укрытиена ЧАЭС
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Что будет происходить на ЧАЭС после установки защитной арки

    К примеру, уже в 2016 г. степень заполненности хранилищ упаковками солевого плава (продукт конечной переработки жидких РАО) на Запорожской АЭС была 94,37%. Хранилища на Хмельницкой АЭС в 2016 г. были заполнены отработанными радиоактивными фильтрующими материалами на 90,4% от проектной емкости.

    В этом году Кабмин постановил выделить почти 2 млрд грн на строительство двух комплексов по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭС и ХАЭС. Однако источники финансирования в соответствующем постановлении не определены.

    Сроки горят

    По-хорошему, к 2 млрд грн, необходимым для строительства комплексов по переработке, в этом году нужно будет изыскать еще 400 млн грн для строительства хранилища для высокоактивных отходов (ВАО), полученных от переработки отработавшего топлива Ровенской АЭС. В соответствии с международными обязательствами, условиями договора и полученной отсрочки, Украина должна принять из России первую партию ВАО уже в 2022 г.

    Между тем, проект хранилища ВАО вот уже который год находится на бесконечных согласованиях и утверждениях.

    "Нам пришлось внести в проект изменения и дополнения и сейчас он находится на Госстройэкспертизе. Я, надеюсь, что до конца июня мы сможем получить положительное заключение", — рассказал генеральный директор ГК "Радон" Валентин Мельниченко.

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    Однако подобные прогнозы по хранилищу ВАО звучали и в прошлом году, а проект, как говориться "и ныне там". По оценке гендиректора "Радона", при условии согласования проекта и полноценном финансировании (необходимо около 400 млн грн) работы по строительству хранилища займут около двух лет. Учитывая тот факт, что это строительство будет вестись не за счет международных доноров, а за счет государства, возникают серьезные опасения в том, что площадка для хранения остеклованных отходов (ВАО) появиться в срок. Особенно если учесть, что на подходе еще одна грандиозная стройка, которая, судя по всему, потребует в десятки раз больше денег.

    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Аттракцион невиданной щедрости

    Речь идет о строительстве Централизованного хранилища ядерного топлива. Эпопея с этим проектом тянется с 2005 г. и все еще далека от завершения. За это время проект успел подорожать ни много ни мало в 9 раз. Сначала "Энергоатом" и американская компания Holtec планировали построить ЦХОЯТ за $170 млн. Именно с таким ценовым предложением американцы выиграли тендер, взяв на себя обязательства построить весь комплекс под ключ, предоставить технологии и помочь с поиском финансирования. Однако в 2015 г. стоимость ЦХОЯТ выросла до $300 млн, а обязательства Holtec сократились до поставки оборудования. В начале июня Кабмин согласовал обновленную версию проекта уже за $1,4 млрд. Что столь существенно изменилось в проекте – неизвестно. Как неизвестно и то, откуда "Энергоатом" планирует брать эти деньги. Еще недавно, когда речь шла о $300 млн, одним из основных источников средств для реализации этого проекта называли кредит от Bank of Ameriсa и Merrill Lynch на сумму $250 млн. Однако последнее подорожание проекта, мягко говоря, ставит его реализацию под сомнение. Поскольку лишнего миллиарда долларов ни у "Энергоатома", ни в госбюджете, ни у населения, наращивающего долги за коммунальные услуги и электроэнергию, просто нет.

    Далеко отложенное решение

    Очевидно, что единой системы обращения с ОЯТ и РАО в Украине, к сожалению, пока так и нет. За какие-то ее элементы отвечает НАЭК "Энергоатом" (проект ЦХОЯТ, пристанционные комплексы по переработке РАО на украинских АЭС). Другая часть находится в ведении Агентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (хранилища, предназначенные для радиоактивных материалов и топлива с аварийной станции, комплекс "Вектор", непостроенное хранилище для ВАО и т.д). 

    Все это умножается на отсутствие полноценного финансирования и технологий. В результате тактика "отложенного решения" по обращению с ОЯТ и РАО, выбранная Украиной, выглядит крайне неубедительно. Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступает за то, чтобы проблемы, связанные с эксплуатацией АЭС, включая обращение с РАО, не перекладывались на будущие поколения.

    Флаг США
    Associated Press John Minchillo
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    "Когда мы говорим об отложенном решении, необходимо понимать, что оно должно быть подкреплено детально разработанной стратегией, проектами, механизмами реализации и финансированием. Иначе мы просто складываем радиоактивные отходы под себя", — комментирует ситуацию почетный президент Украинского ядерного общества Владимир Бронников.

    На сегодняшний день есть две составляющих решения этой проблемы – захоронение ВАО в глубоких геологических формациях и формирование замкнутого ядерного топливного цикла. Например, у российских атомщиков уже есть уникальный опыт переработки отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, установленных в Украине и других странах Восточной Европы и дальнего зарубежья. Повторное использование ядерных элементов, полученных в процессе переработки, в реакторах на быстрых нейтронах позволяет существенно снизить уровень радиоактивности остающихся отходов и снизить время, необходимое для их полураспада. Украина же пока даже не приступала к разработке ни одного из этих направлений. Для их реализации необходимы десятилетия научных разработок и миллиардные инвестиции.

    Из неизвестных источников

    В целом у нас ситуация с источниками средств на реализацию проектов, направленных на то, чтобы обезопасить население Украины от радиоактивных отходов, выглядит весьма удручающе.

    Сформированный в 2008 году фонд по обращения с РАО, в котором, по словам экспертов, в настоящее время должно уже было накопиться около 4 млрд грн ушел в небытие. Кабмин в 2015 году принял решение о его ликвидации, а собранные средства пустил на другие нужды. Правда, уже в этом году чиновники снова вспомнили о проблеме радиоактивных отходов и инициировали создать такой фонд заново, естественно с нулевым балансом средств на старте.

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    Между тем потребность в средствах на реализацию из года в год откладываемых проектов постоянно растет. Ярким примером тому является проект ЦХОЯТ, подорожавший почти в 9 раз. В общей сложности только на строительство пристанционных комплексов по переработке РАО, хранилища остеклованных ВАО и ЦХОЯТ необходимо найти, привлечь, аккумулировать более 40 млрд грн. Примерно столько понадобилось нашему Кабмину, чтобы героическим усилием повысить в начале года минимальную заработную плату для бюджетников до 3,2 тыс грн. Осилит ли бюджет в ближайшее время еще один подобный финансовый подвиг? Между тем большинство этих проблем уже требует безотлагательного решения и лишь усугубляется со временем.

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