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    В США обрушился тоннель в хранилище радиоактивных отходов, объявлено ЧП

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    По данным СМИ, тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония. Персонал комплекса частично эвакуирован.
    Хранилище радиоактивных материалов в США
    @BNONews

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Чрезвычайное положение объявлено в связи с тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.

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    Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.

    Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.

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