В США обрушился тоннель в хранилище радиоактивных отходов, объявлено ЧП

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Чрезвычайное положение объявлено в связи с тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.

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Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.

Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.