Самолет с радиоактивным грузом в Гомеле отправился далее по маршруту

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Самолет с радиоактивным грузом, летевший транзитом через Белоруссию из Армении, после проверки и подтверждения правовых оснований для перемещения отправлен далее по маршруту, в Болгарию, сообщил в понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на борту самолета, следовавшего из Армении транзитом через Белоруссию в Европу, были обнаружены радиоактивные вещества. Позже погранкомитет подтвердил обнаружение радиоактивного груза на борту самолета, следовавшего транзитом через Белоруссию в Болгарию. Как сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель комитета Антон Бычковский, случай произошел 19 марта в аэропорту Гомеля. Непассажирский самолет следовал транзитом из Армении в Болгарию.

"Самолет после изучения всех обстоятельств убыл по маршруту… В ходе изучения компетентными органами представленных сопроводительных документов на груз и подтверждения наличия правовых оснований для перемещения указанного груза транзитом через территорию Белоруссии, было принято решение о пропуске воздушного судна с грузом через государственную границу", — сообщили в комитете.

Как говорится в сообщении, в 12.30 19 марта в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12, следующий из Армении транзитом через Белоруссию в Болгарию и далее в Хорватию.

"В ходе совместного осмотра воздушного судна должностными лицами таможни и сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения. По данной ситуации в аэропорт были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС, которыми был осуществлен радиационный контроль перемещаемого груза. В результате замеров уровень радиационного фона показал значительное превышение допустимого значения", — рассказали в ведомстве.

Ранее в Погранкомитете Белоруссии заявили, что радиационный фон задержанного груза в 250 раз превышал норму.