Для строительства 8 атомных энергоблоков Украине необходимо $16 млрд - эксперт

"В среднем АЭС можно построить где-то в коридоре до 10 лет, мы как раз бы и построили к 2030 году. Речь идет об одной условной АЭС на 4 блока, а нам необходимо две АЭС, чтобы было хотя бы 8-10 блоков (все зависит опять же от нашей стратегии, сколько мы будем потреблять энергии, и какова будет доля атомной генерации). На это потребуются огромные средства – на один блок минимум 2 млрд долларов, то есть нам потребуется около 16 млрд минимум на восемь блоков", – пояснил Корольчук в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

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По его словам, вывод из эксплуатации блоков АЭС также упирается в проблему финансирования.

"Чтобы вывести из эксплуатации 4-5 блоков, необходимо до 6 млрд долларов. То есть, нам, чтобы остановить 8-10 блоков нам необходимо потратить около 12 млрд долларов. Где у нас эти деньги? Мы их сегодня даже не планируем. То, что "Энрегоатом" откладывает в специальный фонд – это скорее дань традиции, что такой фонд существует, и дань моде, чтоб показать, что у нас эти работы ведутся. Но объективно, этого недостаточно, 1-2 млрд гривен – это не те деньги, не те масштабы", – констатировал Корольчук.