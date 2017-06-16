Гибридная война и узурпация власти — СБУ и демократические принципы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Два года на посту председателя службы безопасности Украины Василий Грицак отметил оригинальным образом — опубликовал обращения к патриотам. В котором отметил, что "на протяжении трех лет российской военной агрессии Служба безопасности Украины систематически наносит сокрушительные удары разведывательно-диверсионной и информационно-подрывной сети спецслужб РФ на территории Украины. Однако вражеская пятая колонна, которую враг готовил, лелеял, подкармливал задолго до начала открытого нападения на Украину, еще не обезврежена полностью. В своей грязной работе она пытается ловко манипулировать несовершенством украинского законодательства и самой демократической ценностью нашего народа — свободой слова".

"Настоящий патриотизм — это не только разговоры о любви к Украине. Адекватный отпор врагу требует решительных совместных действий, сочетания силы права и силы общественного мнения, как оружия против российской агрессии в информационном пространстве", — отметил Василий Грицак.

Генерал СБУ предлагает, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности. Дать "адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны". Во-вторых, заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу. Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины.

После этого обращения к патриотам можно сделать вывод, что СБУ фактически признается в своей некачественной работе. Но, как считают юристы, на самом деле, СБУ стремится к полному контролю над населением, а, следовательно, к узурпации власти.

"Я считаю, что подобные действия направлены на узурпацию власти и построение тоталитарного государства. Потому что, если брать, к примеру, правовые механизмы пресечения "гибридной войны", то Уголовный кодекс уже предусматривает ответственность за государственную измену, за разглашение гостайны. Не стоит забывать, что у нас в стране не введено военное положение, не приостановлено действие международной конвенции о защите прав и свобод, поэтому, предлагаемые изменения в Уголовном кодексе будут грубейшим образом противоречить Конституции Украины в части свободы, изложения мысли и приведут к реальной узурпации власти в стране и построению тоталитарного государства. На мой взгляд, подобные заявления главы СБУ недопустимы и свидетельствуют о планах по узурпации власти или же о ненадлежащей работе СБУ, потому что у них сегодня есть все необходимые инструменты, что подтверждается количеством открытых уголовных производств и судебных решений", — отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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По мнению адвоката, вносить новые статьи на сегодняшний момент — нецелесообразно.

"Формально, это эдакая извращенная форма борьбы с инокомыслием. Подобная практика ни к чему хорошему в дальнейшем не приведет, так как разрушит существующие правовые устои в обществе и еще больше подорвет доверие граждан к государству. Я не вижу положительных моментов в появлении новых статей, в ужесточении ответственности. Это все урегулировано уже давно", — отметил Кравец.

По словам бывшего начальника департамента по защите государственной тайны СБУ Украины Ивана Божкова, между странами, у которых есть противоречия, есть две формы борьбы — открытая (боевые действия) и скрытая.

"В КГБ когда-то существовало 5-е управление и отделы, сотрудники которого занимались борьбой с идеологической диверсией. Уверен, что и сегодня используются подобные специальные службы, которые "вербуют" — привлекают к сотрудничеству за деньги, идеологической основе, на основе компрометирующих материалов используют в своих интересах тех лиц, которые умеют проводить идеологическую диверсию на территории враждебной страны. Для этих целей можно использовать кого угодно, вплоть до журналистов, вот поэтому Грицак и говорит, что надо различать, где обвиняют власть конструктивно, правильно и справедливо, а где идет направленная, диверсионная политика, которая реализовывается теми, кто имеет отношение к СМИ", — подчеркивает генерал СБУ.

Но и при этом надо отделять зерна от плевел, считает Иван Божков. Если деятельность проплачена иностранными спецслужбами — это уголовное преступление. Если же это патриотический позыв или же врожденная и воспитанная родителями позиция человека воспринимать несправедливость со стороны власти, общества, группы лиц — это совсем другое. И профессионал легко может отличить, где действительно реальная позиция человека, а где позиция навязана и проплачена.

В то же время, у многих журналистов обращение Грицака вызывает беспокойство хотя бы потому, что он фактически объявил "охоту на ведьм". И патриоты, к которым он апеллирует, теперь могут снова нападать на ненравящиеся им каналы, редакции изданий под соусом их якобы работы на иностранные спецслужбы. В устах Василия Грицака это обращение прозвучало как предупреждение лишний раз не открывать рот, критикуя нынешнюю власть.