Бортник: дестабилизацией ситуации власть пытается избежать выборов

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организатора ряда провокаций и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается в России. Кроме того, к проплаченным массовым акциям, направленным на расшатывание ситуации в Украине причастен так называемый "Комитет спасения Украины", возглавляемый экс-премьером Николаем Азаровым, который также прячется от правоохранителей в России.

Что означают на практике попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Такие попытки существовали всю историю Украины. Особенно они становятся интенсивными, когда у власти — очень низкие рейтинги, но она не хочет идти на выборы и таким образом пытается избежать легального процесса формирования власти. Эти попытки становятся более массовыми и могут иметь более опасные формы, особенно, в Украине, которая находится в состоянии войны и где сотни тысяч людей прошли зону боевых действий, имеют боевой опыт. Таких попыток всегда много", — отметил политолог.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".