наверх
15.05.201721:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Бортник: дестабилизацией ситуации власть пытается избежать выборов

    209
    Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил: в стране, где сотни тысяч людей прошли зону боевых действий, попытки расшатывания ситуации могут принимать опасные формы.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организатора ряда провокаций и подрывных акций по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, одним из инициаторов так называемых протестных акций на территории Украины является лидер организации "Наждак" Николай Дульский, который скрывается в России. Кроме того, к проплаченным массовым акциям, направленным на расшатывание ситуации в Украине причастен так называемый "Комитет спасения Украины", возглавляемый экс-премьером Николаем Азаровым, который также прячется от правоохранителей в России.

    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов
    Патриоты Днепра угрожают свергнуть полицию, если не покается

    Что означают на практике попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Такие попытки существовали всю историю Украины. Особенно они становятся интенсивными, когда у власти — очень низкие рейтинги, но она не хочет идти на выборы и таким образом пытается избежать легального процесса формирования власти. Эти попытки становятся более массовыми и могут иметь более опасные формы, особенно, в Украине, которая находится в состоянии войны и где сотни тысяч людей прошли зону боевых действий, имеют боевой опыт. Таких попыток всегда много", — отметил политолог.

    В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Авдеевский коксохимический завод
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Михаил Погребинский
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко