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    Бортник: власти 9 мая пытались сломить общественное сознание

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (232)

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    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в стране происходит попытка сломить общественное сознание, "подменить в нем День Победы – 9 мая – 8-ым мая, Днем памяти и примирения".
    РИА Новости Украина

    Власти делают это, добавляет Бортник, забывая о том, что во многих странах Европы празднуют 8 мая, но в этот день празднуют День Победы.

    "Социология показывает, что от 70 до 90% украинцев считают этот день праздником. Это создает взрывоопасную атмосферу, огромное социальное напряжение", – сказал Бортник.

    Еще один фактор, который он отметил: двуликость власти. Президент Порошенко 8 мая поздравлял ветеранов с Днем Победы, а "потом уже звучали объявления о "путинской провокации". Отдельно политолог прокомментировал произошедшие стычки.

    "Драки случились там, где присутствует серьезный конфликт на региональном уровне за контроль над регионом. Именно региональный конфликт между элитами стал спусковым крючком для противостояния и в Днепре, и в Николаеве, и в Харькове, и в Запорожье. Всюду присутствует борьба между властью и оппозицией за контроль над этим регионом", – отметил эксперт.

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    По его мнению, власть "проиграла" 9 мая, не смогла создать нужное ей общественное мнение.

    "600 тысяч человек, вышедшие на улицы, не только отдали дань память Победы, но и в том числе показали протестное голосование ногами людей против нынешней гуманитарной политики власти", – сообщил Бортник.

    Он прогнозирует, что в следующем году на эти мероприятие выйдет еще больше людей.

    "Как только в Киеве выйдут на митинги 100 тысяч человек, те политики, которые кричат о "московской провокации", сами побегут его возглавлять", – уверен политолог.

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