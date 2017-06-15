Глава СБУ предложил бойкотировать СМИ, "пятую колонну России"

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о необходимости разработать и принять изменения в украинское законодательство об уголовной ответственности за ведение гибридной войны.

"Нам нужно, во-первых, срочно разработать и принять изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности. СБ Украины готова присоединиться к этой работе. Наша цель — дать в Уголовном кодексе Украины адекватную правовую оценку всем формам и методам гибридной войны. В условиях агрессии не только военные уставы пишутся кровью, но и законы для предателей и пособников агрессора. Это — сила права", — говорится в заявлении Грицака, опубликованном на сайте СБУ в четверг, 15 июня.

Также по словам главы СБУ, нужно заключить акт информационного единства украинских журналистов в противостоянии врагу, ответом на российскую пропаганду должен стать бойкот "всех представителей пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины".

"Они должны стать персонами нон-грата на отечественных информационных ресурсах — для сторонников "путинского русского мира" должна остаться только "киселевско-соловьевская" площадка", — указал Грицак.

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что прокуратура Автономной Республики Крым по материалам СБУ открыла уголовное производство по "факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины".