Против системы. Юрист добивается отмены запрета российских соцсетей

РИА Новости Украина

Юрист из общественной организации "Чугуевская правозащитная группа" Роман Лихачев заявил, что намерен добиваться во всех судебных инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека, отмены указа президента Украины о запрете в стране российских социальных сетей, несмотря на отказ суда рассмотреть его иск. Об этом пишут РИА Новости.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

Намерен дойти до европейского суда

Лихачев сообщил во вторник РИА Новости, что ранее подал иск к Порошенко в Высший административный суд Украины об отмене указа, которым был введен запрет, в том числе на российские соцсети. Однако, по его словам, суд не стал рассматривать этот иск "по необоснованным причинам".

jurist-lixachev.ucoz.ru Юрист Роман Лихачев

"Мой иск оставлен без движения. Судья считает, если я делаю ссылки в своем иске на конституцию, как на основной закон, то я не имею права обращаться в ВАСУ, потому что он не рассматривает соответствие нормативных актов с точки зрения конституции. Это абсолютно неправильно", – заявил Лихачев.

Он также сообщил, что существует аналогичный иск другого юриста, который суд принял к рассмотрению и назначил судебное заседание по его рассмотрению на 14 июня. Ранее студент юридического факультета Киево-Могилянской академии Никита Евстифеев подал иск к Порошенко об отмене запрета на соцсети РФ.

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"Я подал ходатайство о вступлении в этот иск третьими лицами, потому что у меня аналогичные требования. Я буду идти до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Там есть уже аналогичная практика, к примеру, по аналогичным запретам в Турции, и эти дела были выиграны", — сказал Лихачев.

Правозащитник убежден, что его шансы выиграть этот иск достаточно высоки, поскольку, по его мнению, механизм запрета социальных сетей совершенно другой.

"Шансы выиграть такой иск есть, они не маленькие. Потому что была неправильная процедура запрета (социальных сетей – ред.). Такой запрет возможен либо в случае введения военного положения, либо по решению суда", — считает Лихачев.

Поддержка есть

По словам Лихачева, его позицию поддерживает общественность, а также ряд правозащитных организаций страны. Он считает, что подобные запреты соцсетей прямо нарушают права человека.

"Конечно, есть поддержка (среди общественности – ред.). Также поддержку моей позиции уже выразили ряд правозащитных организаций, к примеру, Харьковская правозащитная группа и Центр стратегических дел Украинского хельсинского союза", — заявил Лихачев.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на явные нарушения прав человека, некоторые правозащитники и правозащитные организации выступают против снятия запрета на российские соцсети.

"К большому сожалению, сегодня правозащитное движение нашей страны разделилось на правозащитников и правозащитников-националистов. Вторые считают, что можно нарушать права человека подобными запретами", — добавил Лихачев.

Украинский центр социальных исследований "София" с 26 мая по 1 июня провел опрос, согласно которому более 60% украинцев отрицательно относятся к блокированию доступа к российским соцсетям и ресурсам, которые попали в санкционный список Киева.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.