Стратегия Украины. Соцстандарты - догнать и перегнать Африку

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Политики, пришедшие к власти в 2014 году, обещали построить в Украине новое европейское государство, в котором граждане заживут по-новому. Украинцам было обещано: преодоление бедности, выход на международные рынки сбыта, энергетическая независимость и диверсификация энергоресурсов, "свободное дыхание" для бизнеса (снижение налогов и сокращение их количества).

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На пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты ОО "Публичный аудит" сверили цифры экономического развития страны последних трех лет, чтобы наглядно продемонстрировать, как работает государство на благо своих граждан.

Экономика падает необратимо

"Кумулятивное падение реального ВВП за три года составило 14%, это серьезный показатель. Причем в 2016 году нам говорили о большой победе — росте реального ВВП на 2,3% за год, следует отметить, что этот показатель был по отношению к предыдущим годам, которые были с достаточно низкой базой сравнения. Если рассмотреть номинальный ВВП, то власть постоянно апеллирует к тому, что гривневом эквиваленте он у нас постоянно растет, но этот показатель влияют в основном инфляция, девальвация, и в условиях того, что наша экономика очень сильно связана с долларом, он не совсем объективно показывает обстоятельства. Поэтому, если анализировать номинальный ВВП в долларах, следует отметить, что, если на конец 2013 года ВВП составлял $183 млрд, то в 2016 году он составлял $93 млрд, а это падение в два раза. Следующим показателем, который подтверждает падение экономики, является состояние промышленного производства — кумулятивное падение промышленности за три года составило 24,5%", - сказал экономист ОО "Публичный аудит" Дмитрий Ляшок.

За это же время потребительская инфляция в стране выросла на 101%, что, по мнению экономиста, уже позволяет говорить о гиперинфляции в стране.

"Но если посмотреть на кумулятивный индекс потребительских цен на агропродукцию, который вырос на 161,5%, а также кумулятивный индекс цен производителей, который вырос на 124%, то стоит отметить, что эти показатели имеют отложенный эффект, и они более достоверно показывают, что на самом деле цены еще будут расти", — отметил Ляшок.

Кроме того, отмечают в "Публичном аудите", за три года золотовалютные резервы, которые в конце 2013 года составляли $24 млрд, по итогам 2016 года насчитывали $15,5 млрд, то есть сократились на четверть. В то же время следует учесть, что чистые международные резервы (резервы без учета обязательств, которые страна должна выплатить в будущем) за три года сократились в 3,6 раза: в 2013 году они составляли $15,2 млрд, а в конце 2016 — $4,2 млрд.

Кроме того, по словам экономиста, существует еще массам показателей, которые демонстрируют динамику существенного падения украинской экономики.

"Например, рост безработицы составил 2%, что является подтверждением всего вышеизложенного. Также было зафиксировано за три года существенное (в 1,8 раза) сокращение объемов экспорта —: на конец 2013 года экспорт страны составлял $81,7 млрд, а в конце 2016 — $45,9 млрд. Так как экспорт является существенным двигателем украинской экономики, такое падение только резюмирует данную ситуацию. Отношение внешнего валового долга к ВВП выросло за три года на 44,1%. Падает приток прямых инвестиций, которые в 2013 году составляли $4 млрд, а в конце 2016 насчитывали $3,2 млрд, причем из них $2,2 млрд — это средства на докапиталицацию дочерних банков в Украине, а фактически инвестиции за три года упали в три раза", - отметил Ляшок.

Кроме того, за три года количество налогоплательщиков в Украине сократилось на 10%, оптовый товарооборот в долларовом эквиваленте снизился в 2,3 раза, объем розничной торговли также уменьшился в 2,3 раза.

"Все это в совокупности показывает, что экономика страны только сужается, и никаких фундаментальных причин для роста нет. Соответственно, анализ макропоказателей является свидетельством того, почему жизнь украинских семей не становится лучше", — пояснил экономист.

На грани выживания

Аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда, отметил, что годовой доход украинской семьи снизился с $ 3,5 тыс. в 2014 году до $ 1,4 тыс. в 2017. Средняя заработная плата сократилась с $ 400 до $ 230, а средняя пенсия установила более чем двукратный антирекорд, упав с $128 до $ 60.

“Безусловно, такое падение доходов не позволяет людям нормально существовать, нормально выживать, нормально лечиться, кормить свои семьи, детей, не говоря уже о досуге и о каком-то развитии, образовании", — сказал Галайда.

Помимо того, что кардинально изменился уровень доходов среднестатистического украинца, огромное влияние на жизнь каждой украинской семьи оказал рост цен буквально на все.

"Тарифы на все ключевые коммунальные услуги повысились в два, четыре и даже в шесть раз. Стоимость продуктов за последние три года показала плюс 100%, при этом на некоторые категории товаров первой необходимости цены взлетели и в пять, и в шесть раз. Непродовольственные товары подорожали в среднем на 70%, медикаменты и медицинские услуги — на 85%, транспорт — на 84%. Безусловно, не имея нормальных доходов, человек просто не в состоянии оплачивать медицинские услуги, жилищно-коммунальные услуги, не в состоянии нормально питаться, одеваться", — констатировал Галайда.

На этом фоне, отмечает эксперт, растет задолженность за услуги ЖКХ, поскольку, когда человек находится на стадии выживания, он предпочитает тратить деньги на предметы первой необходимости.

"Все деньги в основном уходят именно на пропитание, а на оплату таких банальных вещей, как услуги ЖКХ, денег, к сожалению, у большинства украинцев не остается, и подтверждением тому то, что половина населения у нас на сегодняшний день оформило субсидию. У нас в 70 раз выросла задолженность государства перед поставщиками услуг за те субсидии, которые были обещаны обычным украинцам. На конец 2014 года задолженность государственного и местных бюджетов перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг составляла всего навсего 0,5 млрд гривен, а на май 2017 года составляет 34,9 млрд гривен. То есть, с одной стороны, государство возложило на население неподъемную ношу в виде тарифов, в виде роста цен на все, при этом не проиндексировав в полном объеме и своевременно заработные платы и пенсии, поставило обычного человека просто на грань выживания", — подчеркнул Галайда.

Также "Публичный аудит", анализируя итоги последних трех лет, неслучайно особое внимание уделил статистике производства хлеба и хлебобулочных изделий — она снизилась на 17%. Специальные службы оценивали ситуацию по стране по количественным показателям производства мяса, надою молока, но в первую очередь — именно хлеба, т.к. это самый доступный продукт. Растет его потребление — можно допустить, что увеличивается количество населения. Эти 17% указывают, в том числе, и на уменьшение количества граждан нашей страны.

"Исходя из тех тенденций, которые есть, из тех реформ, которые предлагаются, при данной власти, при данной команде реформаторов, честно говоря, я не рискну сказать, что будет какой-то позитив, и мы действительно увидим европейский уровень жизни. У нас есть указ президента, который определяет Стратегию развития Украины до 2020 года, и до 2020 года мы должны выйти на показатели европейского уровня жизни и по медицине, и по образованию, и по доходам — по всему. Но, к сожалению, мы сейчас находимся на половине этого пути, и сказать, что мы идем именно в этом направлении, я не рискну. Скорее всего, у того, кто писал Стратегию и кто пишет реформы, у них небольшие проблемы с географией: направляясь в Европу, они повернули не в ту сторону и пошли в Африку", — подытожил Галайда.