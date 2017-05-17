Позорная компания: в каких странах мира запрещены социальные сети

РИА Новости Украина

Во вторник Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники", ограничительные меры также введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Ниже приводится справочная информация о случаях блокировки и запретов на использование социальных сетей в мире.

Северокорейское правительство тщательно контролирует использование интернета гражданами страны. Доступ к интернету в Северной Корее имеют лишь представители власти и некоторые государственные организации. Все остальные могут получить доступ к закрытой внутренней сети "Кванмен". КНДР с апреля 2016 года полностью заблокировала видеохостинг YouTube, соцсеть Facebook и сервис микроблогов Twitter. Как сообщают СМИ, причиной такого решения министерство почты и телекоммуникаций КНДР назвало "желание пресечь распространение лжепропаганды о Северной Корее и информации сексуального характера".

В Китае с 2003 года на всей территории страны, за исключением Гонконга и Макао, действует система фильтрации контента "Золотой щит". С помощью системы серверов, установленных между международными сетями и местными провайдерами, фильтруется абсолютно весь интернет-трафик в КНР. С 2009 года был заблокирован доступ к соцсетям Facebook, Twitter и YouTube. Позже заблокированной оказалась сеть Google+, сообщают РИА Новости.

В Иране действует достаточно жесткая интернет-цензура. Государственные органы и религиозные институты контролируют содержание и распространение информации, в том числе печатной и музыкальной продукции, произведений изобразительного искусства, фото- и кинематографических произведений, передач радио и телевидения.

Иранские власти начали блокировать доступ к социальным сетям в 2009 году, когда в стране после очередных президентских выборов начались массовые волнения. По мнению властей, оппозиционеры использовали социальные сети, чтобы организовать акции протеста. Интернет-пользователи обходили этот запрет, используя частную виртуальную сеть — компьютеры, расположенные за пределами страны, через которые граждане Ирана при помощи специальных программ заходили в социальные сети. Однако правительство постепенно выработало методы, позволяющие блокировать большинство таких соединений.

В Иране заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, однако Instagram доступен и пользуется большой популярностью у иранцев.

В ноябре 2010 года в Саудовской Аравии был заблокирован доступ к социальной сети Facebook из-за несоответствия контента этого ресурса установленным в королевстве требованиям морали, но через несколько часов он был открыт.

Пакистан и Бангладеш в мае 2010 года вводили временный запрет на доступ в своих странах к Facebook. Причиной такого шага стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые распространялись через Facebook. Позже запрет на доступ к сервису блогов был отменен в этих странах.

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В 2009 году в Туркмении был заблокирован доступ к видеосервису YouTube и сервису для блогеров LiveJournal, по информации СМИ, соответствующее решение приняла государственная компания "Туркментелеком", которая является единственным в республике провайдером. Власти Туркмении блокируют доступ к социальным сетям Facebook, Twitter, а также выход на многие новостные и оппозиционные сайты. С февраля 2012 года в стране заблокированы и некоторые анонимайзеры, прокси-серверы. С 2012 года в Туркменистане операторы заблокировали мессенджеры Whatsapp и Viber, позже Wechat и Line.

В Турции нет официального запрета на использование социальных сетей, однако блокировки доступа к ним происходили неоднократно.

В марте 2014 года власти Турции приняли решение блокировать доступ к видеохостингу YouTube. Как отмечают СМИ, решение было принято департаментом телекоммуникаций (TIB) через несколько часов после того, как на сайте была выложена видеозапись со встречи высокопоставленных представителей силовых структур Турции.

Ранее в Турции в соответствии с решением суда был заблокирован доступ к сервису микроблогов Twitter. Решение турецких властей вызвало волну критики со стороны общественности.

Блокировка была отменена позже по решению Конституционного суда Турции, который признал "неконституционным" полномочия ТIB блокировать сайты без решения суда.

Соцсети блокировались в Турции в середине июля 2016 в связи с попыткой государственного переворота в стране.

В ноябре того же года доступы к микроблогу Twitter, мессенджеру Whatsapp, соцсетям Facebook и Instagram и видеохостингу YouTube были заблокированы. Позже доступ восстановили.

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В Венесуэле в 2014 году во время массовых протестных выступлений в городе Сан-Кристобаль был отключен интернет, а на всей территории страны был заблокирован Twitter. Доступ к соцсети для своих абонентов ограничил как минимум один провайдер — государственная компания CanTV. До этого в 2013 году Государственная комиссия Венесуэлы по телекоммуникациям обратилась к руководству компании Twitter с просьбой блокировать аккаунты, в которых указывается курс доллара на неофициальном венесуэльском рынке валюты.