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    Реформы в Украине: страна движется в сторону Африки, а не Европы - аналитик

    (обновлено: )37260
    Аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда сообщил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что сейчас каждый украинец ощущает на себе уровень жизни в стране.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Помимо того, что доходы упали, она стали еще менее доступными. То есть деньги заработать стало крайне сложно. (…) Направляясь в Европу, они (реформаторы — Ред.), к сожалению, повернули не в ту сторону и пошли, скорее, в Африку", — заявил Тарас Галайда.

    Команда политиков, пришедших к власти в 2014 году, обещала построить новое европейское государство, а украинцам — жить по-новому. Украинцам было обещано: преодоление бедности, выход на международные рынки сбыта, энергетическая независимость и диверсификация энергоресурсов, "свободное дыхание" для бизнеса (снижение налогов и сокращение их количества).

    Смотрите также: Пресс-конференция: "Африканская" зарплата украинцев и жизнь по-новому

    ОО "Публичный аудит" сверил цифры последних трех лет экономического развития страны, чтобы каждый мог убедиться сам — работает ли государство на благо граждан страны. Годовой доход украинской семьи в 2014 году с $3,5 тыс. снизился до $1,4 тыс. в 2017 году. Средняя заработная плата снизилась с $400 до $230, а средняя пенсия установила более чем двукратный антирекорд, упав со $128 до $ 60. Тарифы на все ключевые коммунальные услуги повысилась в два, четыре и даже в шесть раз. При этом растет задолженность за услуги ЖКХ. Стоимость продуктов за последние три года показала плюс 100%, непродовольственных товаров +70%, медикаментов и медицинских услуг +85%, транспорта +84%.

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