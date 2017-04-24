Новый рынок электроэнергии: тарифный беспредел или грядущая нищета - пресс-конференция

Во вторник, 25 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый рынок электроэнергии: тарифный беспредел или грядущая нищета?"

Парламент принял новый Закон о рынке электроэнергии. Он внедряет европейскую модель работы рынка электроэнергии, которая предполагает интеграцию рынков и свободный выбор поставщиков. После принятия закона начнется подготовительный период, который займет не менее двух лет. Предположительно в середине 2020 года рынок откроется для всех, включая бытовых потребителей. По утверждению авторов принятого закона, после его реализации, будет обеспечена конкуренция на рынке и повышены экономические показатели деятельности участников рынка и энергетической отрасли в целом. Законопроект также дополняет перечень участников рынка новым — трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи конечному потребителю.

Украинский рынок электроэнергии является неконкурентным и технически изолированным от других. Теоретически на рынок может попадать электроэнергия из РФ и таким образом увеличивать конкуренцию на рынке, но это практически невозможно из-за политических барьеров. С другой стороны, импорт электроэнергии из Европы невозможен по техническим причинам, из-за десинхронизации. Кроме того, украинский рынок нельзя назвать конкурентным, поскольку 95% его подпадает под контроль двух игроков: государства и ДТЭК Рината Ахметова.

При этом уверенно заявлять, что открытие рынка приведет к падению цен нельзя, отмечают эксперты. По их мнению, цена на электроэнергию и конечные тарифы для населения, скорее всего, вырастут — в 2, а, возможно, и в 3 раза. Цена за электроэнергию для малого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений и организаций также вырастет, возможно, в 1,5-2 раза. В Украине может случиться так, как произошло в Эстонии и Болгарии, где после принятия рынка двухсторонних контрактов и после реформирования, цены не только не снизились, а даже выросли. Опыт европейских стран по внедрению новой модели рынка показал, что весь груз реформы ложится на конечного потребителя.

Так какие же изменения вызовет принятый закон и как это повлияет на потребителей, и на рынок электроэнергии в целом?

Эксперты:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ «Психея»

Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям