Постепенная "африканизация". Чешский посол о ситуации в Украине

РИА Новости Украина

Чешское издание Parlamentní listy опубликовало интервью бывшего посла Чехии в Украине Ярослава Башты, в котором дипломат высказывает свой взгляд на процессы, происходящие в Украине после Майдана.

Перевод этого материала опубликовали "Новости-N".

Бывший посол в России и Украине Ярослав Башта предупреждает об "африканизации" Украины и фактическом распаде этой страны во всех смыслах.

РИА Новости Украина приводит фрагменты этого интервью.

Parlamentní listy: Украина больше не занимает центральное место в геополитических событиях, и в СМИ о ней стали писать меньше. Как эта страна живет сейчас? Говорят, что в некоторых сферах она постепенно скатывается на уровень развивающихся стран, что экономика и инфраструктура разваливаются, и что в них годами не инвестировали. Говорят, высока заболеваемость, и невероятными темпами убывает население, люди сидят без работы…

Ярослав Башта: Нет ничего удивительного в том, что Украина исчезла с полос западных СМИ. Современное состояние этой второй по площади европейской страны таково, что оптимистично о нем могут отзываться только официальные украинские средства массовой информации. Другие же предпочитают молчать.

Объяснение можно найти в некоторых статистических данных: размер ВВП на душу населения соответствует, скорее, уровню африканских (Марокко, Ангола) или бедных азиатских и латиноамериканских государств (Филиппины, Гватемала). Из европейских стран хуже дела идут только в Молдавии. Экономическому состоянию соответствует ситуация в здравоохранении. Так, в Украине распространяются заразные болезни, которые ставят страну в ряд развивающихся стран. Убыль населения достигла катастрофических показателей. В 1991 году в Украине проживало 52 миллиона человек, а в прошлом году (после отделения Крыма) их было уже всего 42 миллиона.

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Некоторые российские политологи говорят, несколько преувеличивая, об африканизации соседней страны. Помимо вышеприведенных статистических данных об экономике и здравоохранении, они упоминают распространенность коррупции и преступность, а также аргументируют тем, что отдельные олигархи создали себе частные армии, что инфраструктура в Украине разваливается, а государство разрушается. Эти политологи правы в том, что в последние годы события в Украине напоминают ситуацию в бывших колониях, например, в Черной Африке.

Насколько возможны федерализация Украины или ее распад?

– Нынешнее киевское правительство считает любое упоминание о федерализации преступлением и жестко отстаивает централизованное государство. Из-за национальных меньшинств у Украины очень напряженные отношения почти со всеми соседними государствами: не только с Россией, но и с Венгрией, Польшей, Румынией, Молдавией и Белоруссией. Единственное исключение – Словакия. Киев уже упустил момент для мирной федерализации Украины, поэтому возможен распад государства.

А нет ли угрозы, что Украину поделят те страны, которым ее части принадлежали в далеком прошлом?

– То, что до 2014 года казалось невозможным, сейчас перешло в категорию реальных сценариев. Географические границы самостоятельной Украины определили два советских лидера. Сталин присоединил к ней чехословацкое Закарпатье (Подкарпатскую Русь), румынскую Буковину, польскую Галицию и обширные области современной Западной Украины. Хрущев присовокупил к ним Крым.

С учетом всего этого в Киеве должны действовать осторожно, чтобы нынешняя десоветизация Украины не имела международных правовых последствий.

Что сейчас происходят на украинской политической арене, и какие настроения у граждан? Эксперт Томаш Гаас отмечает, что в Украине прославляют Бандеру и нацистов…

– Дело не только в выраженном западноукраинском (галицийском) национализме, который вполне закономерно обращается к своим нацистским корням и традициям, прославляя не только Степана Бандеру, но и дивизию СС "Галичина". Подобное, с нашей точки зрения, можно наблюдать и на востоке, где в определенном смысле был реабилитирован Сталин. Так что бои на Донбассе – это возвращение во времена Второй мировой войны не только в географическом смысле, но и в идеологическом. По сути речь идет о столкновении двух идолов – Сталина и Бандеры…

В чем Украина подает нам негативный пример? Есть ли нечто, что происходит в Украине и что может произойти у нас? И, возможно, мы уже видим какие-то первые признаки этого?

– Вот уже некоторое время происходит постепенная украинизация чешской политики и экономики. Среди чешских политических партий уже появились "предпринимательские" политические субъекты, которые продвигают интересы своих владельцев. Я говорю о партиях Věci veřejné и ANO, которые подтверждают проникновение олигархов на нашу политическую арену. Традиционные политические партии приспособились к этой тенденции, взяли на вооружение те же инструменты борьбы за власть. Вот только владельцев этих партий вычислить труднее.

Все идет к тому, что прибыли у нас все чаще будут приватизировать, а убытки возлагать на общество. Многие годы украинские олигархи управляли страной, как фирмой, поэтому считали собранные налоги своей прибылью, а теперь страна разрушается и не может выполнять свои основные функции. Пока у нас еще есть возможность извлечь уроки из кризиса в Украине и предотвратить негативный сценарий.

Есть и еще одна опасность. Я имею в виду радикальных украинских националистов, приезжающих к нам. На демонстрациях против нашего президента всегда развеваются украинские флаги. Нередко миграция означает импорт чужих конфликтов и чуждых способов их разрешения…

С июля между Украиной и ЕС будет действовать безвизовый режим. К чему это приведет? Нет ли угрозы того, что украинцы начнут массово эмигрировать, в том числе, в Чехию? Не будет ли это опасно для нас? Например, украинцы могут легально или нелегально заполонить рынок труда и тому подобное…

– Президент Украины Петр Порошенко предполагает, что после введения безвизового режима число людей, ежедневно пересекающих границу с Евросоюзом, возрастет с нынешних ста тысяч до ста двадцати тысяч. Для нас это не опасно. Однако был проведен опрос, в котором украинцев спросили, что они будут делать в случае резкого ухудшения экономической ситуации в их стране. 60% молодых людей ответили, что уедут за рубеж. И это может стать довольно серьезной проблемой, к которой мы должны подготовиться. Развитие событий в Украине делает этот катастрофический сценарий весьма вероятным.