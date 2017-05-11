Дорошенко: социальные продукты питания дорожают быстрее

"Когда мы говорим про подорожание продуктов питания, я всегда говорил, что социальные продукты питания всегда будут дорожать быстрее, чем все остальные, ровно потому что мы их ничем не можем заменить.(..) При подорожании мы как как раз сокращаем потребление более дорогих продуктов питания, и переходим на более дешевые", — рассказал Дорошенко.

Читайте также: Дорошенко: реальный рост цен на продукты ждем в мае

Эксперты рынка отмечали ранее, что в прошлом году необходимые продукты на месяц на одного человека стоили немногим более 1350 гривен. Сегодня минимально необходимый набор продуктов на месяц уже обойдется почти в 1590 гривен. Под конец года эта цифра — по прогнозам экспертов — увеличится минимум на десять процентов и составит около 1750 гривен.