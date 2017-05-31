В Украине велика угроза социальных протестов - Тарута

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Из-за нестабильности ситуации в Украине в настоящее время возникла высокая опасность социальных протестов, население не верит в эффективность минского процесса и рассчитывает на разрешение конфликта в Донбассе путем его заморозки, уверен внефракционный народный депутат, бывший глава Донецкой ОГА Сергей Тарута.

"В обществе постоянно идет поиск решений и основная часть населения считает, что если мы как-то заморозим эту ситуацию или заблокируем, то проблема решится сама по себе. Но проблема еще больше усугубится, и я в этом абсолютно уверен… Сейчас Украина имеет очень сильную угрозу социальных протестов", — сказал Тарута, выступая на дискуссионной площадке Международного центра перспективных и сравнительных исследований ЕС-Россия в Вене.

Нардеп пояснил, что речь идет об обеднении общества, отсутствия у населения надежды на будущее. При этом очень много претензий к власти, поскольку та не занимается реформами и "погрязла в коррупции".

По его словам, на сегодняшний день единственный вариант урегулирования ситуации — это нормандский формат и минские соглашения, утвержденные Советом безопасности ООН. "К сожалению, они не работают эффективно, не реализовываются и в украинском обществе есть стойкое мнение, что этот путь не приведет к успеху", — отметил Тарута.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.