Долги по коммуналке: тарифная политика сделала украинцев нищими - эксперт

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. "Киевводоканал" заявляет о том, что государство не перечисляет деньги за льготы и субсидии. Только с начала года уже накопился долг в более 78 млн гривен долга, а общая задолженность и государства, и потребителей на 1 мая составила более 886 млн гривен.

В "Киевводоканале" говорят, что такая ситуация негативно влияет на работу предприятия, поскольку не хватает денег на закупку необходимых реагентов для подготовки питьевой воды и ремонт сетей.

Почему государство не перечисляет деньги за субсидии, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Это замкнутый круг. Киевводоканал должен "Киевэнерго" за электроэнергию 158 млн гривен, а государство задолжало поставщикам услуг компенсацию за субсидии и льготы населению в Киеве почти 0,5 млрд гривен. И выходит, что все друг другу по кругу должны, и проблема — в государственной тарифной политике, поскольку сначала людей массово загнали в бедность путем высоких неподъемных тарифов, потом посадили на крючок субсидий, и делают все, чтобы уменьшить возможность получить эту субсидию. И при этом государство поставщикам услуг не компенсирует их потери от того, что им вовремя не платят", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что Киев задолжал за электроэнергию почти один миллиард гривен.