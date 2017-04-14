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    Киев задолжал за электроэнергию почти один миллиард гривен

    (обновлено: )6140
    По данным пресс-службы "Киевэнерго", население столицы в течение марта увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго до 347, 5 млн грн.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 1 апреля 2017 составил 939,6 млн грн, а в марте он увеличился на 13,5 млн грн, сообщает пресс-служба компании.

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    "В марте наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население и государственный бюджет — по компенсации льгот и субсидий. Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась на 74,10 млн грн до 816,5 млн грн", — говорится в сообщении.

    Так, предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности по итогам марта нарастили долги за электроэнергию на 9,3 млн грн до 370,8 млн грн. Крупнейший должник ОАО "АК "Киевводоканал" увеличил сумму долга до 144,7 млн грн с 121,4 млн грн.

    Задолженность за потребленную электрическую энергию столичного метрополитена на 1 апреля составила 35,7 млн грн. Метрополитен просрочил срок оплаты за потребленную электроэнергию за март и на 12 апреля обязательства перед "Киевэнерго" не выполнил. Дальнейшие расчеты предприятия с энергокомпанией под угрозой — счета метрополитена арестованы ОГИС.

    Население столицы в течение марта увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед Киевэнерго до 347, 5 млн грн. Рост задолженности зафиксировано по всем районам столицы, однако наибольшими должниками остаются потребители Дарницкого, Соломенского и Деснянского районов.

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