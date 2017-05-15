Выходка Седюка на Евровидении вызывает ряд вопросов к Авакову

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал действия украинского пранкера Виталия Седюка "позором страны". В субботу, 13 мая, во время выступления украинской певицы Джамалы на Евровидении он выбежал на сцену конкурса, снял штаны, повернулся спиной к зрителям и показал свои ягодицы.

Певица не обратила на него внимания, но охрана отреагировала моментально и увела его со сцены. В настоящее время Виталий Седюк задержан для дальнейшего разбирательства. Об этом также сообщил Арсен Аваков.

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По его словам, при задержании пранкер оказывал сопротивление полицейским. В понедельник, 15 мая, должен состояться суд по избранию ему меры пресечения.

Пранкер выбежал на сцену завернутый во флаг Австралии. Во время пресс-конференции после финала представитель делегации Австралии извинился перед всеми присутствующими и заявил, что "этот идиот — не из Австралии". Позже стало известно, что выходку совершил гражданин Украины.

Арсен Аваков написал в соцсетях, что "Седюк — украинский гражданин, а во время выступления Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как неофициально работает провоцирующим журналистом".

Именно Седюк неоднократно устраивал подобные провокации с участием мировых звезд шоу-биза, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо Ди Каприо.

Инцидент, который произошел во время финала Евровидения, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор музыкального издания Comma.com.ua Сергей Кейн.

Какую цель преследуют люди, занимающиеся подобным?

— Как мне кажется, они хотят привлечь к себе внимание. У человека такое чувство юмора и то, что мы с вами все это обсуждаем сейчас и обсуждаем его выходку, мы этим потакаем ему и получается, что он выиграл за счет того, что мы сейчас это обсуждаем. Вы привели две или три цитаты Авакова, но как по мне, вы не привели самую главную цитату, которой он заканчивает свое обращение к людям по поводу этой ситуации. Где он говорит, что "этот позор страны сможет реализовать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания, правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим хобби, ему бы не советовал". То есть, прошу обратить на эту фразу внимание и на то, что фактически Аваков в этой фразе соглашается с тем, что есть странная обстановка в изоляторах и он иронизирует над этим. То есть, государственный служащий мало того что выносит диагнозы — идиот, не идиот, он делит людей на наших и идиотов, он еще и признается, что в изоляторах Украины вот такая нездоровая обстановка и у него это вызывает смех. То есть, по-моему, вот это главное, на что стоит обратить внимание во всей этой ситуации. А обсуждать выходку пранкера, это идти у него на поводу и показывать, что он выиграл. Мне кажется, лучше говорить о том, как здорово выступила Onuka, например, на церемонии.

Если вернуться к выходке пранкера, насколько в мире распространены такие выходки?

— Я не помню, чтобы кто-то другой из мировых журналистов дрался с Бредом Питтом или целовал Уилла Смита. Поэтому пранкеров такого рода не так уж и много. Но пранкинг не в Украине придуман и это распространенное явление.

Как вообще смогли допустить такую ситуацию?

— Это хороший вопрос. И это вопрос к организаторам. Тем более все знают Седюка в лицо и давно. И мне кажется, можно было ожидать чего-то подобного и проинструктировать охрану.

На репутации Украины это как-то отразится?

— Я уверен, что это отразится на репутации Седюка. Причем в положительную сторону.

Какие-то санкции со стороны Европейского вещательного союза могут последовать?

— Я думаю, что нет. Я не вижу логики в том, чтобы наложить эти санкции на страну.

Такое возможно, что Седюк и Джамала договорились?

— Я хорошо знаю Джамалу и знаю, насколько она живет музыкой и насколько она страстно относится к музыке. И я уверен на 100%, что она не могла договориться с Седюком. После инцидента я с ней еще не общался.

Ранее член профессионального жюри Евровидения от Украины Яна Прядко в эфире "ГС" заявила, что претензии журналистов к процессу подготовки Украины к песенному конкурсу — необоснованны.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы музыкальный продюсер Владимир Бебешко заявил, что O.Torvald на Евровидении сделали все, что смогли, но этот песенный конкурс — не их формат.