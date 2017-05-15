Гагарин: Евровидение - переходный этап в творчестве О.Torvald

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 13 мая, в Киеве состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение-2017. Победу пророчили представителю Италии Франческо Габбана. Но хрустальный микрофон получил представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Выступление украинской группы O.Torvald на Евровидении оказалось провальным. Выступление рокеров не оценили ни жюри, ни телезрители. В результате музыканты заняли 24 место из 26.

О выступлении украинцев на конкурсе высказался член профессионального жюри Евровидения от Украины, радиоведущий Сергей Гагарин в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Я думаю, что Жене Галичу сейчас вообще нужно забыть, что такое чтение интернета, и сконцентрироваться над тем, что они делали до этого, на классной рок-музыке. Потому что Евровидение в жизни О.Torvald — это был переходной этап, и это было сразу понятно. О.Torvald молодцы в том, что они выступили, и в принципе Евровидение больше им не нужно, и может быть и в этом году не нужно было. Я считаю, что никак не повлияет их выступление на их аудиторию, они, как были любимцами своей публики, так и останутся ими, потому что Евровидение и рок-музыка — это вещи, которые сложно связывать", — отметил Гагарин.