Почти все делегации-участницы Евровидения покинули Украину - полиция

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Почти все делегации-участницы песенного конкурса Евровидение-2017 уже покинули Украину после финала конкурса, который прошел в Киеве в минувшую субботу, сообщает в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

"Почти все делегации-участницы Евровидения отбыли из Украины", — говорится в сообщении.

Евровидение-2017 проходило в Киеве с 7 по 13 мая, сообщалось, что за безопасностью в этот период следило более 10 тысяч правоохранителей.

По данным полиции, за время проведения Евровидения за помощью к правоохранителям обратились 12 иностранцев, в основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений (восемь краж, два мошенничества и два несчастных случая).

Отмечается, что полиция использовала "современное оборудование и новейшие технологии для надежного обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения массовых мероприятий".

Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.