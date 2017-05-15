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    Почти все делегации-участницы Евровидения покинули Украину - полиция

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    (обновлено: )74
    По данным полиции, за время проведения Евровидения за помощью к правоохранителям обратились 12 иностранцев, в основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений.
    Евровидение-2017. Открытие Еврогородка на Крещатике в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Почти все делегации-участницы песенного конкурса Евровидение-2017 уже покинули Украину после финала конкурса, который прошел в Киеве в минувшую субботу, сообщает в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

    "Почти все делегации-участницы Евровидения отбыли из Украины", — говорится в сообщении.

    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017. Видео
    Канал AlexanderRybakVideo на Youtube
    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017

    Евровидение-2017 проходило в Киеве с 7 по 13 мая, сообщалось, что за безопасностью в этот период следило более 10 тысяч правоохранителей.

    По данным полиции, за время проведения Евровидения за помощью к правоохранителям обратились 12 иностранцев, в основном они становились жертвами незначительных имущественных преступлений (восемь краж, два мошенничества и два несчастных случая).

    Отмечается, что полиция использовала "современное оборудование и новейшие технологии для надежного обеспечения публичной безопасности и порядка во время проведения массовых мероприятий".

    Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

    В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.

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