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    Победитель Евровидения: мне нравится выглядеть на сцене сумасшедшим

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (83)

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    По мнению победителя Евровидения участника из Португалии Сальвадора Собрала, он выиграл благодаря тому, что пел "действительно хорошую песню".
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Победитель Евровидения Сальвадор Собрал рассказал, благодаря чему он выиграл и заявил, что ему нравилось выглядеть на сцене сумасшедшим. Об этом сообщает официальный сайт песенного конкурса.

    Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал и его сестра Луиза Собрал
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    "Я не знаю, это изменения в Евровидении, я надеюсь, что изменения происходят не только на этом конкурсе, но и в музыке в целом. Я рад, если могу привнести что-то новое, делать какие-то изменения своей песней. Я хороший лирический месседж. Если я поспособствую хоть минимальным изменениям в музыке, я буду очень счастлив", — сказал Собрал.

    Также он отметил, что на сцене ему "нравилось выглядеть сумасшедшим".

    "То, что моя песня победила, значит, что в этом году мы все действительно праздновали разнообразие. Это все о музыке!"- сказал певец. 

    Он добавил, что выиграл, на его взгляд, благодаря тому, что пел "действительно хорошую песню".

    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

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