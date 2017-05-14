Победитель Евровидения: мне нравится выглядеть на сцене сумасшедшим

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Победитель Евровидения Сальвадор Собрал рассказал, благодаря чему он выиграл и заявил, что ему нравилось выглядеть на сцене сумасшедшим. Об этом сообщает официальный сайт песенного конкурса.

"Я не знаю, это изменения в Евровидении, я надеюсь, что изменения происходят не только на этом конкурсе, но и в музыке в целом. Я рад, если могу привнести что-то новое, делать какие-то изменения своей песней. Я хороший лирический месседж. Если я поспособствую хоть минимальным изменениям в музыке, я буду очень счастлив", — сказал Собрал.

Также он отметил, что на сцене ему "нравилось выглядеть сумасшедшим".

"То, что моя песня победила, значит, что в этом году мы все действительно праздновали разнообразие. Это все о музыке!"- сказал певец.

Он добавил, что выиграл, на его взгляд, благодаря тому, что пел "действительно хорошую песню".

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.