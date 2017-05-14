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    Глава Представительства ЕС похвалил Украину за организацию Евровидения

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (84)

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    Хюго Мингарелли подчеркнул, что "украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда речь идет об организации таких мировых событий".
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украина организовала международный песенный конкурс Евровидение на очень высоком уровне, заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюго Мингарелли на Софийской площади в Киеве по случаю празднования Дня Европы.

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    "На сколько я могу судить, все прошло на очень высоком уровне. Это еще раз подтверждает то, что украинцы и Украина могут выполнять все на высоком мировом уровне, когда речь идет об организации таких мировых событий", — сказал Мингарелли.

    "После проведения несколько лет назад чемпионата Европы по футболу это еще одно событие, которое абсолютно свидетельствует о том, что украинцы могут проводить и конкурировать с наиболее развитыми странами мира при организации таких событий", — подчеркнул он. 

    Напомним, победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

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