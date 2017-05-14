Раскрыт секрет песни победителя Евровидения-2017

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сестра победителя Евровидения-2017 от Португалии Сальвадора Собрала и автор его победной песни Amar pelos dois Луиса Собрал рассказала, в чем заключался успех композиции, сообщает "Новое время".

"Когда я думала про эту песню, я представляла, что людей привлечет простота. Простота песни была ключом, она отличала ее от всего, что было на конкурсе. Простота и то, как мой брат ее выполнил – это основное. Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал ее особенной", — заявила Луиса.

По ее словам, брат – хороший исполнитель: "Иногда я думаю, что я могу дать своему брату спеть Happy Birthday – и он это сделает блестяще".

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.