наверх
14.05.201709:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Культура

    Раскрыт секрет песни победителя Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (78)

    (обновлено: )66
    По словам сестры победителя конкурса, простота песни была ключом, она отличала ее от всего, что было на конкурсе: "Простота и то, как мой брат ее выполнил – это основное".
    Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Сестра победителя Евровидения-2017 от Португалии Сальвадора Собрала и автор его победной песни Amar pelos dois Луиса Собрал рассказала, в чем заключался успех композиции, сообщает "Новое время".

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    "Когда я думала про эту песню, я представляла, что людей привлечет простота. Простота песни была ключом, она отличала ее от всего, что было на конкурсе. Простота и то, как мой брат ее выполнил – это основное. Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал ее особенной", — заявила Луиса.

    По ее словам, брат – хороший исполнитель: "Иногда я думаю, что я могу дать своему брату спеть Happy Birthday – и он это сделает блестяще".

    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым