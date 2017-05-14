Аваков: оголившемуся на Евровидении пранкеру грозит до 5 лет тюрьмы

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

"В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам министра, в понедельник Седюку изберут меру пресечения.

facebook.com/arsen.avakov.1 Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене

"Он был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) — от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания" — отметил Аваков.

facebook.com/arsen.avakov.1 Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене

Молодой человек с флагом Австралии в ходе финала выбежал на сцену во время выступления победительницы Евровидения-2016 Джамалы и снял штаны. Позже стало известно, что это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.