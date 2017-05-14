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    Общество

    Аваков: оголившемуся на Евровидении пранкеру грозит до 5 лет тюрьмы

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (81)

    (обновлено: )29014
    Аваков сообщил, что, по словам самого пранкера, "во время выступления нашей Джамалы, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом".
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала Евровидения в Киеве снял штаны на сцене
    facebook.com/arsen.avakov.1

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

    "В ответ на запросы по поводу идиота, оголившего свой зад перед 200 миллионами телезрителей. Седюк — украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

    По словам министра, в понедельник Седюку изберут меру пресечения.

    facebook.com/arsen.avakov.1
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене

    "Он был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление при задержании. В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч.3 (хулиганство с отягчающими) — от штрафа до пяти лет лишения свободы. А пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания" — отметил Аваков.

    facebook.com/arsen.avakov.1
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене

    Молодой человек с флагом Австралии в ходе финала выбежал на сцену во время выступления победительницы Евровидения-2016 Джамалы и снял штаны. Позже стало известно, что это был украинский пранкер, известный своими выходками на разных светских мероприятиях.

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