Хроника 13 мая: финал Евровидения, обстрел Авдеевки, пуск ракеты КНДР

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинцам повысят страховой стаж для получения пенсий, на Днепропетровщине подожгли офисы "Оппоблока", ЕС снял запрет на экспорт птицы из Украины, во время выступления Джамалы на Евровидении произошел конфуз.

Главные события минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Судьбу "денег Януковича" решит коалиция – Гройсман

Премьер Владимир Гройсман заверил, что решение об использовании 1,5 млрд долларов конфискованных средств режима экс-президента Виктора Януковича будет принято совместно правительством и парламентом.

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По его словам,1,1 млрд уже зачислен на счета Госказначейства, а оставшаяся часть средств проходит этап оформления.

Поджог офисов "Оппоблока"

В ночь на субботу, 13 мая, в городах Кривой Рог и Каменское Днепропетровской области подожгли офисы "Оппозиционного блока".

Сообщается, что очагами пожаров были подожженные автомобильные шины у дверей офисов. Полиция открыла уголовные производства по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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В Латвии совершен первый в мире прыжок с БПЛА

Латвийский парашютист Ингус Аугскалнус стал первым в мире человеком, прыгнувшим с парашютом с беспилотника. Для этого он поднялся на высоту 330 метров. Беспилотник, с которого был совершён прыжок, оснащён 28 двигателями и может выдержать до 200 килограммов. Его стоимость составляет около €35 тысяч.

Смертельное ДТП в Турции

В Турции в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья перевернулся автобус с туристами. В результате аварии погибли 23 человека, 11 получили ранения. Сообщается, что иностранцев среди погибших не было.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов автобуса.

Украинцам повысят страховой стаж для пенсий

Премьер Владимир Гройсман анонсировал повышение страхового стажа для получения пенсии в Украине до 25 лет. "Мы считаем, что до 25 лет — это абсолютно оптимальный стаж, который присущ большинству украинских граждан", – пояснил он.

Суд ООН определил график процесса ''Украина против РФ''

Украина должна до 12 июня 2018 года подать в Международный суд ООН меморандум со всеми доказательствами преступлений РФ с 2014 года. "Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум — до 12 июля 2019 года", — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что сроки подачи Украиной меморандума — 13 месяцев — соответствуют общему намерению украинской стороны.

Трамп упрекнул прессу США в игнорировании визита Климкина

Президент США Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации США недостаточно освещали визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

По его словам, американские СМИ только вели речь о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Танковый биатлон НАТО: Украина на предпоследнем месте

В Германии завершились международные танковые соревнования "Сильная Европа". Вместе с танкистами из США, Германии, Франции, Польши и Австрии впервые приняла участие Украина, которую представлял танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады сухопутных войск ВСУ.

Победу в Strong Europe Tank Challenge 2017 одержали австрийские танкисты на танках Leopard 2A4, тогда как Украина заняла пятое место. Но украинские танкисты вошли в тройку лучших по стрельбе штатным снарядом из танка.

ЕС снял запрет на экспорт птицы из Украины

Экспорт из Украины в ЕС возобновили после запрета из-за гриппа птиц. Об этом сообщила Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Снять ограничения получилось после того, как с февраля этого года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа.

Обстрел Авдеевки

В субботу вечером жилые районы Авдеевки Донецкой области попали под обстрел: погибли четыре человека, еще один пострадал. Прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт.

Из-за событий в Авдеевке президент Петр Порошенко отменил свое выступление в МВЦ перед финалом Евровидения, а глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский празднование Дня Европы.

Победа Португалии на Евровидении

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017 стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих").

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В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах.

Украинская рок-группа O.Torvald по итогам голосования заняла 24 место.

Конфуз во время выступления Джамалы

Выступление прошлогодней победительницы "Евровидения" Джамалы в финале Евровидения ознаменовалось конфузом. Во время выступления на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Как сообщает ТСН, этим мужчиной оказался скандально известный пранкер Виталий Седюк.

Пуск ракеты КНДР

КНДР произвела пуск реактивного снаряда неопределенного происхождения. Ракета пролетела 30 минут и упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты. В администрации США считают, что последний ракетный пуск КНДР не может "обрадовать" Россию, поскольку был совершен рядом с ее границей.