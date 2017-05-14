Романтика победила шоу. Самые яркие моменты финала Евровидения

РИА Новости Украина

Португалия впервые с момента своего участия в "Евровидении" победила в песенном конкурсе. Ее представитель — 27-летний Сальвадор Собрал, который исполнил лирическую песню на родным языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), получил наибольшую поддержку как жюри, так и зрителей, пишут РИА Новости.

Второе место занял 17-летний участник от Болгарии Кристиан Костов, родившийся в Москве. Третьим стал коллектив из Молдавии "SunStroke Project". Россия не принимала участия в конкурсе, так как ее представительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Подготовка к конкурсу и его проведению сопровождалась рядом скандалов: сначала существовала угроза передачи права проведения конкурса другой стране из-за проблем с организацией, после возник конфликт вокруг допуска участницы из России.

Не обошлось и без сюрпризов во время финала конкурса — неизвестный мужчина с флагом Австралии во время выступления победительницы прошлого года Джамалы выбежал на сцену и снял штаны. Через некоторое время охрана вынесла его со сцены.

Победитель — романтик

Букмекеры долгое время прогнозировали победу на конкурсе участнику от Италии Франческо Габбани. Фаворит сменился буквально в день проведения финала: португалец Сальвадор Собрал, который до этого занимал вторую позицию, занял первую строчку.

В его лирической песне рассказывается о раненом сердце и о любимой, которая бросила его. В песне Собрал просит вернуться свою неизвестную возлюбленную и обещает любить ее так сильно, как сможет. Подобная история любви буквально растопила сердца мировых зрителей. Выступление португальца не сопровождалось какими-то спецэффектами, главный акцент был сделан на исполнении песни.

Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев на открытие "Евровидения" 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года певцу необходимо найти донора по пересадке сердца.

Автором песни стала его сестра Луиза. На итоговой пресс-конференции она рассказала, что именно простота песни и исполнение брата сделали ее особенной.

"Когда я думала про эту песню, я представляла, что людей привлечет простота. Простота песни была ключом, она отличала ее от всего, что было на конкурсе. Простота и то, как мой брат ее исполнил – это основное. Когда он пел, я видела в его глазах каждое слово. Он сделал ее особенной", — заявила Луиза.

Она добавила, что ее брат – хороший исполнитель.

"Иногда я думаю, что я могу дать своему брату спеть Happy Birthday – и он это сделает блестяще", — сказала автор песни победителя «Евровидения-2017".

Собрал уже после того, как стал победителем конкурса, пригласил на сцену свою сестру и они снова спели песню вместе.

Португалия на конкурсе "Евровидение" выступает с 1964 года. Страна участвовала в конкурсе 48 раз, из которых трижды занимала последнее место в финале конкурса.

Во время общения с журналистами, Сальвадор Собрал признался, что после победы не считает себя героем и хочет продолжать жить обычной жизнью. Собрал также рассказал, что его цель — привнести изменения в музыку, которой он планирует заниматься и дальше. Он также собирается провести тур по Португалии.

Организаторы довольны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу Украины, которая принимала "Евровидение" в этому году, посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, а на все концерты конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов. По данным СМИ, Украина потратила на подготовку к конкурсу более 30 миллионов евро. Для конкурса это не рекордная сумма, хотя достаточно большая Украины.

Для сравнения, Швеции, которая проводила конкурс в прошлом году, "Евровидение" обошлось в 20 миллионов евро. Дороже всех конкурс обошелся Азербайджану в 2012 году, страна потратила более 60 миллионов долларов.

Премьер Владимир Гройсман уже заявил о том, что по окончанию "Евровидения-2017" будет настаивать на проведении проверки траты государственных средств, предназначенных для песенного конкурса.

По его словам, если проверка покажет эффективное использование средств, то он поблагодарит организаторов конкурса за бережное отношение к финансам.

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"Если все эффективно — я пожму руку и поблагодарю, а если нет, то каждый, кто поставил свою подпись, будет нести за это ответственность. Это очень важно", — добавил Гройсман.

Власти Украины в целом остались довольны тем, как провели конкурс. Президент Петр Порошенко поздравил Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса.

Мэр Киева Виталий Кличко также остался доволен организацией конкурса и тем, "как все прошло".

Гранд финал

Концертный зал, где проходил конкурс, был заполнен. Фанаты активно встречали конкурсантов, подпевали ставшим любимыми за это время песням. Финал в этому году впервые начался с персонального представления каждого участника. Хедлайнером этого вечера стала победительница от Украины в 2004 году певица Руслана. Также на сцене выступила Джамала с новой песней.

Не остались в стороне и журналисты: пресс-центр "Евровидения" в день финала конкурса был заполнен задолго до начала итогового концерта, свободных мест перед началом шоу в нем практически не было. Журналисты и по совместительству болельщики создали в нем импровизированную фан-зону. Большинство журналистских делегаций украсили рабочие места национальными флагами своих стран, портретами участников и воздушными шариками. Некоторые представители СМИ и вовсе разрисовали лица красками в национальные цвета.

В ходе финального концерта большинство фанатов-журналистов очень горячо поддерживали конкурсантов из своих стран, многие из них подпевали участникам во время выступлений и танцевали, некоторые даже на рабочих столах.

Самыми яркими и многочисленными фанатами оказались журналисты из стран-фаворитов нынешнего "Евровидения" — Португалии, Болгарии, Италии, а также Украины, Белоруссии и Польши.

Выступления Италии и Португалии вызвали самую бурную реакцию у болельщиков песенного конкурса в пресс-центре. Во время исполнения конкурсантов от этих стран половина представителей СМИ танцевали, выкрикивали слова поддержки и бурно аплодировали.

Участник от Украины — рок-группа O.Torvald, которая по итогам конкурса заняла 24 место из 26, не вызвала особой реакции среди болельщиков пресс-центра. Во время выступления группу в основном поддерживали украинские журналисты, делегация которых была одной из самых многочисленных. Большинство из них были одеты в национальную одежду — вышиванки, а девушки носили на головах венки из цветов. В целом атмосфера в пресс-центре была скорее праздничной, чем рабочей.

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Россия конкурс не смотрела

Так как Россия в этом году не является участником конкурса, страна не принимала участие в голосовании "Евровидения". Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Российские организаторы ранее заявили о намерении отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в следующем году вне зависимости от места его проведения и канала, который будет его транслировать. Однако остается открытым вопрос о возможном применении санкций к Украине и РФ за нарушение правил конкурса.

Ранее новостной портал ZDF Heute со ссылкой на главу оргкомитета конкурса Франка-Дитера Фрайлинга сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU) допускает введение санкций в отношении России и Украины из-за нарушений устава «Евровидения".

Пояснялось, что в качестве принимающей страны Украина взяла на себя обязательство обеспечить выступление всех участников, однако не выполнила его в отношении российской исполнительницы Самойловой, а Россия якобы нарушила правила "Евровидения", поскольку ее представители не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве. Уточнялось, что устав конкурса предусматривает несколько вариантов санкций — от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет.