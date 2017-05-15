Розенко предложил оштрафовать охранников за инцидент с пранкером на Евровидении

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко предлагает применить штрафные санкции в отношении частной охранной компании, которая обеспечивала порядок в концертном зале во время Евровидения-2017 за инцидент во время выступления Джамалы в финале конкурса, когда на сцену выскочил украинский пранкер. Об этом вице-премьер сообщил на своей странице в Facebook.

"Извинения Джамале за "непонимание" (мягко говоря) во время ее выступления. Здесь вопрос к частной охранной структуре, которая была выбрана обеспечивать соблюдение порядка во время гала-концерта. Я думаю, что стоит продумать вариант применения штрафных санкций за некачественное предоставление услуг", — написал Розенко.

Кроме того, чиновник предлагает извиниться перед группой ONUKA за то, что ее выступление не смогли увидеть миллионы украинцев.

"Я думаю, что не только мне хотелось бы знать автора этого "мудрого" управленческого решения по запуску рекламы во время выступления ONUKA. И это несмотря на то, что уже во время репетиций было видно, что именно выступление этой группы будет настоящим украшением и "изюминкой" Евровидения. Дисциплинарные взыскания за этот досадный инцидент должны быть применены", — считает Розенко.

Но, несмотря на определенные трудности, убежден вице-премьер, Украина еще раз доказала свою способность мобилизовать все имеющиеся ресурсы и проводить лучшее шоу мирового уровня.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.