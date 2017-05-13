В Киеве стартовал финал Евровидения-2017

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Киеве стартовал финал международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

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По итогам двух полуфиналов за победу будут бороться 26 исполнителей. По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять итальянец Франческо Габбани, третье место прочат Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.