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    В Киеве стартовал финал Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение-2017. Финал (65)

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    Согласно прогнозам букмекеров, победить должен конкурсант из Португалии Сальвадор Собрал. Второе место может занять итальянец Франческо Габбани, третье место прочат Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В Киеве стартовал финал международного песенного конкурса Евровидение-2017, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

    Финал Евровидения-2017. Онлайн-трансляция
    Канал Eurovision Song Contest в Youtube
    Финал Евровидения-2017. Онлайн-трансляция

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    По итогам двух полуфиналов за победу будут бороться 26 исполнителей. По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

    Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

    Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять итальянец Франческо Габбани, третье место прочат Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.

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