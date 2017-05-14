Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

Как сообщает ТСН, этим мужчиной был скандально известный пранкер Виталий Седюк. Посмотреть курьезный эпизод во время выступления Джамалы можно здесь.

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Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.