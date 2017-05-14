наверх
14.05.201703:11
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (74)

    2610
    Во время выступления Джамалы на Евровидении на сцену вышел человек во флаге Австралии и показал всем зрителям голые ягодицы. Его мгновенно вывели охранники.
    Финал Евровидения-2017
    УНИАН

    Как сообщает ТСН, этим мужчиной был скандально известный пранкер Виталий Седюк. Посмотреть курьезный эпизод во время выступления Джамалы можно здесь.

    Смотрите также: Песня победителя Евровидения-2017

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да"
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым