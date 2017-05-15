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    Киев не в состоянии проводить мероприятия, подобные Евровидению - Путин

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    (обновлено: )53251
    Как сообщил президент России Владимир Путин, РФ поступила правильно, не принимая участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2017, который прошел в Киеве.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Власти Киева не в состоянии проводить мероприятия, подобные международному песенному конкурсу Евровидение, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости Прайм.

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    Александр Рыбак записал кавер-версию песни победителя Евровидения-2017

    "Что касается Евровидения — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. В финале молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент он находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

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    Россия в этом году не приняла участие в конкурсе, так как СБУ запретила въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой из-за ее выступления в Крыму.

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