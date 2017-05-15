Продюсер Евровидения-2017: конкурс в Киеве прошел безупречно

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Исполнительный продюсер песенного конкурса Евровидение-2017 Йон Ола Санд в ходе встречи с президентом Петром Порошенко заявил, что песенный конкурс в Киеве прошел безупречно, сообщается в понедельник на сайте украинского лидера.

Конкурс Евровидение-2017 прошел в Киеве с 7 по 13 мая. За безопасностью в этот период следили более 10 тысяч правоохранителей.

"Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы: или транспорт, или логистика, безопасность, или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне ", — цитирует слова Санда сайт Порошенко.

В свою очередь член административного совета Европейского вещательного союза Павел Грицак также отметил высокий уровень проведения конкурса в Киеве.

Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.