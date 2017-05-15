наверх
15.05.201712:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Продюсер Евровидения-2017: конкурс в Киеве прошел безупречно

    Тема:

    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (92)

    (обновлено: )38
    Как отметил продюсер песенного конкурса Евровидение-2017 Йон Ола Санд, мероприятие в Киеве прошло безупречно, не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне.
    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Исполнительный продюсер песенного конкурса Евровидение-2017 Йон Ола Санд в ходе встречи с президентом Петром Порошенко заявил, что песенный конкурс в Киеве прошел безупречно, сообщается в понедельник на сайте украинского лидера.

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Победа Португалии в финале Евровидения-2017 в Киеве

    Конкурс Евровидение-2017 прошел в Киеве с 7 по 13 мая. За безопасностью в этот период следили более 10 тысяч правоохранителей.

    "Каждый год у нас есть какие-то определенные замечания или жалобы: или транспорт, или логистика, безопасность, или иные аспекты. Но Евровидение в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне ", — цитирует слова Санда сайт Порошенко.

    В свою очередь член административного совета Европейского вещательного союза Павел Грицак также отметил высокий уровень проведения конкурса в Киеве.

    Финал Евровидения состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

    В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка конкурса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Обстрел Авдеевки
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Перестрелка в Каменском
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером